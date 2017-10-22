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    Afrika'da vampir gözaltıları... 142 kişi yakalandı

    BBC Türkçe
    22.10.2017 - 12:52 | Son Güncelleme:

    Malavi'de vampirlik suçlamasıyla 8 kişiyi öldüren 140 linççi ve insanları kanlarını emmekle tehdit eden iki kişi gözaltına alındı.

    Güneydoğu Afrika ülkesi Malavi'de yetkililer, vampir olduğundan şüphelendikleri insanları linç ederek öldüren 140 kişiyi gözaltına aldıklarını açıkladı. İnsanları kanlarını emmekle tehdit eden iki kişi de gözaltına alındı.

    Vampir söylentilerinden kaynaklanan kargaşalar nedeniyle bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İki ayrı kentte gerçekleşen saldırılarda en az 8 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

    BBC Monitoring'in haberine göre İçişleri Bakanı Nicolas Dausi, Ekim ayı başında ruj süren bir kadının kan emdiği sanılarak öldürülmesinin 'çok talihsiz' olduğunu söyledi.

    Polise göre öldürülenlerden birini yakılarak, diğerinin de recmedilerek (taşlanarak) öldürüldü. Öte yandan nsanları kanlarını emmekle tehdit eden 2 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

    Yetkililer, söylentilere rağmen kimsenin kanının emildiği şikâyetiyle hastaneye başvurmadığını duyurdu. Linç grupları, Eylül ayında büyü yapmak için insanların kanlarını içtiklerinden şüphelendikleri kişilere saldırmaya başlamıştı. BBC News'e konuşan Malavi Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü James Kaledzera, linçlerin gerçekleştiği bölgelerde polis devriyesinin artırıldığını duyurdu.

    HÜKÜMET: VAMPİR YOK, AMAÇ İKTİDARI YIPRATMAK

    Malavi Devlet Başkanı Peter Mutharika da ülkenin güneyindeki bölgeleri ziyaret ederek cinayetleri araştırma sözü verdi. Vampirler korku filmlerinde sıklıkla kullanılan karakterler arasında yer alıyor

    Ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ekim ayı başlarında Birleşmiş Milletler, ülkenin güneyindeki çalışanlarını güvenli bölgelere çekmişti. Hükümet yetkilileri, Malavi'nin güneydoğusundaki Mulanje bölgesinde herhangi bir vampir olmadığını duyurmuş, söylentileri muhalefetin iktidarı yıpratmak için yaydığını öne sürmüştü.

    Gazetecilere açıklama yapan İçişleri Bakanı Nicolas Dausi, "Bu söylentilerin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkaracağız. Kan emici olduğu öne sürülen kişilere karşı yapılan barbarca saldırıları lanetliyoruz" demişti.

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