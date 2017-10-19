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    Afganistan'da bombalı saldırı: En az 40 ölü

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 09:31 | Son Güncelleme:

    Afgan yerel medyası, Kandahar şehrindeki bir askeri üssü hedef alan bomba yüklü araçlı saldırıda en az 40 kişinin öldüğünü duyurdu.

    Kandahar'ın Maivand bölgesinde bulunan Afganistan Ulusal Ordu Üssüne yapılan bombalı intihar saldırısında en az 40 Afgan askeri öldü, 24 asker yaralandı.

    Talibanın üstlendiği saldırı, görgü tanıklarına dayandırılan yerel haberlere göre, iki intihar bombacısı tarafından, yerel bir dükkandan çalmış oldukları belirlenen iki zırhlı araçla gerçekleştirildi.

    İlk aracın patlamasından sonra ikinci araçtan inen saldırganın güvenlik güçlerine ateş açtığı ancak üssün güvenliğinin sağlandığı duyuruldu.

    Ayrıntılar geliyor…

    Etiketler: terör , haber
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