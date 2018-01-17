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    Adliye kâtibi izne gidince... Bilgisayarından çıkanlar şoke etti

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 09:50 | Son Güncelleme:

    İstanbul Bakırköy Adliyesi’ndeki bir mahkemede kâtip olarak çalışan Ayşegül A.’nın bilgisayarında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın videosu ve fotoğraflarının ele geçirildiği iddia edildi. Terörist Öcalan fotoğrafı önünde poz da veren kâtip hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Meslekten de ihraç edilen kâtip, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.

    Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, Ayşegül A., Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde zabıt kâtibi olarak görev yapıyordu. Doğum iznine çıkan Ayşegül A.'nın yerine başka bir kâtip görevlendirildi. Bu kâtip Ayşegül A.'nın bilgisayarını kullanmaya başladı. İddiaya göre yeni göreve başlayan kâtip, bilgisayarın D sürücüsünde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve pankart ile afişlerin bulunduğu bir video olduğunu tespit etti.

    Olayın savcılığa bildirilmesi üzerine söz konusu bilgisayarda hâkimlik kararı ile inceleme yapıldı. Terör polisinin yaptığı inceleme sonucunda şüphelinin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait poster önüne geçerek poz verdiği, ayrıca başka bir videoda ise bir erkeğin terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD terör örgütüne ait bez ile Öcalan'a ait posteri salladığı görüntüler bulundu.

    FOTOĞRAFI KABUL ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

    Gözaltına alınarak ifadesine başvurulan Ayşegül A., Abdullah Öcalan posteri önünde bulunan şahsın kendisi olduğunu kabul etti. Videodaki erkeğin ise kayınbiraderi olduğunu belirtti. Şüpheli kâtip hakkında yürütülen soruşturma sonucunda söz konusu suça konu fotoğraf ve videoyu 'terör örgütü propagandası yapmak' amacıyla bilgisayarına yüklediği kanaatine varıldı.

    MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ, YARGILANACAK

    Kâtip Ayşegül A. ve kayınbiraderi Turan Etem A. hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Meslekten ihraç edilen kâtip, ağır ceza mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

     

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    Etiketler: terörle mücadele , Adliye , katip
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