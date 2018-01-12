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    Adapazarı'nda korku dolu anlar... Silahlarını çekip peşinden koştular

    Aziz GÜVENER/ADAPAZARI, (DHA)
    12.01.2018 - 16:25 | Son Güncelleme:

    Adapazarı’nda, A.C. (26), aralarında husumet bulunan Mustafa Ok’u (27) bacağından vurdu. Silah seslerini duyarak olay yerine koşan polisler, kaçmaya çalışan A.C.’yi yakaladı.

    Mustafa Ok ile aralarında husumet olan A.C.,  saat 12.45 sıralarında, Adapazarı Kavaklar Caddesi’nde karşılaşınca tartışmaya başladı. A.C. üzerindeki tabancayı çıkararak 6 el ateş etti. Kurşunlardan ikisinin bacağına isabet ettiği Mustafa Ok yere yığıldı. Silah seslerini duyup olay yerine koşan sivil polisler, kaçan saldırganı yakaladı. Yaralı Ok ise olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

    Adapazarında korku dolu anlar... Silahlarını çekip peşinden koştular

    Saldırganın yakalanma anı ise kameralara yansıdı. Polis, A.C.’yi yere yatırıp kelepçelerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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