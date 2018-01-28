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    Adana'da patlama hazır ses bombası bulundu!

    DHA / AA
    28.01.2018 - 09:02 | Son Güncelleme:

    Adana'da dün akşam saatlerinde, yakınındaki nöbetçi eczaneye el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldırı düzenlenen Dağlıoğlu Polis Merkezi'nin arkasında pet şişe halinde patlamamış ses bombası bulundu.

    Alınan bilgiye göre Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, polis karakolunun arka tarafındaki elektrik direğinin altına bırakılmış, içi bilinmeyen bir maddeyle dolu pet şişeyi görünce, durumu emniyet güçlerine ihbar etti.

    Polis ekipleri, direğin altına bırakılan pet şişe içerisindeki maddenin ses bombası olduğunu fark edince, olay yerine bomba imha uzmanı çağırıldı.
    Çevrede güvenlik önlemleri alan bomba imha ekipleri, pet şişe halindeki ses bombasını alarak delil torbasının içine koydu.

    Tespit edilen ses bombasının, dün akşam polis merkezinin 50 metre uzağındaki eczaneye atılan EYP ile aynı tipte olduğu belirtildi. Ses bombasını incelemek için el koyan polis ekipleri soruşturma başlattı.

    Adanada patlama hazır ses bombası bulundu

    ECZANE ÖNÜNDE SES BOMBASI PATLATTILAR!

    Adana'da dün akşam saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi'ndeki Ahmet Cevdet Yağ Caddesi’nde, nöbetçi eczanenin önüne ses bombası ve havai fişek atılmıştı. Ses bombası ve havai fişeğin patlamasıyla eczanenin camları kırıldı. 

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Büyük bir gürültü çıkartan patlamanın ardından olay yerine Asayiş, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden çok sayıda polis sevk edilirken, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Şüphelilerin kaçış istikametlerini belirleyen ekipler, bölgeyi zırhlı araçlarla ablukaya aldı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin eşkallerini belirleyen polis, bölgede yaptığı çalışmada 3 kişiyi gözaltına aldı. 

     

     

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    Etiketler: patlamaya hazır , son dakika
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