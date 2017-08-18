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    Adana'da düşen ABD'ye ait İHA için inceleme başlatıldı

    İHA
    18 Ağustos 2017 - 12:56Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 13:29

    ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Kanat Komutanlığı konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İHA'nın İncirlik Üssü'nden havalandıktan sonra düştüğü ve kazanın nedenini belirlemek için çalışmaların başlatıldığı bildirildi. İHA'nın mühimmat yüklü anti tank savar olduğu öğrenildi.

    Adana'nın Ceyhan ilçesinde tarlaya düşen ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracıyla (İHA) ilgili 39. Hava Kanat Komutanlığı tarafından açıklama yapıldı.

    Üssün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, dün gece saat 22.15 sıralarında ABD Hava Kuvvetleri'ne ait MQ-1 Predator insansız hava aracının İncirlik'teki üsten kalkışı sırasında düştüğü belirtildi. Açıklamada, kaza sonucu, sivil veya asker kimsenin yaralanmadığı ifade edilirken, ABD ve Türk askeri yetkililerinin kaza alanında incelemelerde bulunduğu ve İHA'nın düşme sebebinin araştırıldığı belirtildi.

    Adanada düşen ABDye ait İHA için inceleme başlatıldı

    39. Hava Kanat Komutanı Albay David Eaglin, şu an için önceliğin sivillerin güvenliği, düşen aracın kaldırılması ve emniyeti olduğunu belirtti. Açıklamada Eaglin'in "Personelimiz bu tür olaylara gereken müdaheleyi yapmak icin sürekli eğitim görmektedir ve bu olayın hiçbir sorunla karşılaşmadan çözümü için Türk yetkililerle çok yakın çalışmaktayız.” ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada ayrıca kaza nedeniyle herhangi bir zarara uğrayanların 39. Hava Kanat Komutanlığı Adli Subaylığıyla iletişime geçebileceği bildirildi.

    Etiketler: abd , adana , iha
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