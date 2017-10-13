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    Adalet temizliği

    Ceylan SEVER / İSTANBUL
    13.10.2017 - 00:36 | Son Güncelleme:

    CUMHURİYET gazetesi davasında tutuklu olan üç avukat için İstanbul Barosu avukatlarının her perşembe günü Çağlayan’daki Adalet Sarayı’nda tuttuğu ‘Adalet Nöbeti’ne dün adliyenin içerisindeki Themis Heykeli önünde yapılan temizlik engel oldu.

    Bu haftaki nöbete tahliye olan gazeteciler Kadri Gürsel, Mustafa Kemal Güngör, Musa Kart, Orhan Erinç ile tahliye olan avukatlar Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör ve CHP’li milletvekilli Sezgin Tanrıkulu katıldı. Nöbet sırasında ağır kimyasal içeren temizlik maddesinin merdivenlerden kovalarla taşınırken yere döküldüğü gerekçesiyle geniş bir alana şerit çekilerek zemin temizlendi. Avukatlar da alkışlarla bu durumu protesto etti. Protestoya katılan bazı avukatlar paspas yaptı.

    Etiketler: adalet nöbeti , Adalet Sarayı , gazetehaberleri
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