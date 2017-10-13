Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± personel alÄ±mÄ± baÅŸvurusu baÅŸladÄ±! 6111 personel alÄ±nÄ±yor!

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± personel alÄ±mÄ± iÃ§in duyuruyu yayÄ±mladÄ±. 2250 zabÄ±t katibi, 250 mÃ¼baÅŸir olmak Ã¼zere toplam 2500 kiÅŸiyi kadroya dahil etmeye hazÄ±rlanan Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, personel alÄ±mÄ± baÅŸvuru ÅŸartlarÄ±nÄ± yayÄ±mladÄ±. Peki, zabÄ±t katibi ve mÃ¼baÅŸir alÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± personel alÄ±mÄ± baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte, konuyla ilgili detaylÄ± bilgiler

GARDÄ°YAN ALIMI BAÅžVURU ÅžARTLARI

a) TÃ¼rk VatandaÅŸÄ± olmak,



b) Kamu haklarÄ±ndan mahrum bulunmamak,



TÃ¼rk Ceza Kanunuâ€™nun 53â€™Ã¼ncÃ¼ Maddesinde belirtilen sÃ¼reler geÃ§miÅŸ olsa bile; kasten iÅŸlenen bir suÃ§tan dolayÄ± bir yÄ±l veya daha fazla sÃ¼reyle hapis cezasÄ±na ya da affa uÄŸramÄ±ÅŸ olsa bile devletin gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± suÃ§lar, Anayasal dÃ¼zene ve bu dÃ¼zenin iÅŸleyiÅŸine karÅŸÄ± suÃ§lar, milli savunmaya karÅŸÄ± suÃ§lar, devlet sÄ±rlarÄ±na karÅŸÄ± suÃ§lar ve casusluk, zimmet, irtikÃ¢p, rÃ¼ÅŸvet, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, sahtecilik, gÃ¼veni kÃ¶tÃ¼ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, edimin ifasÄ±na fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, suÃ§tan kaynaklanan mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama veya kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k suÃ§larÄ±ndan mahkÃ»m olmamak,



c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik Ã§aÄŸÄ±na gelmemiÅŸ bulunmak veya askerlik Ã§aÄŸÄ±na gelmiÅŸ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmÄ±ÅŸ yahut ertelenmiÅŸ veya yedek sÄ±nÄ±fa geÃ§irilmiÅŸ olmak,



d) GÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± olumlu sonuÃ§lanmak,



e) Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Memur, SÄ±nav-Atama ve Nakil YÃ¶netmeliÄŸinin 6-18/c maddesinde bulunan ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± tam teÅŸekkÃ¼llÃ¼ Devlet hastanelerinden alacaklarÄ± saÄŸlÄ±k kurulu raporu ile belgelemek,



f)Merkezi sÄ±navdan (KPSS) en az 70 puan almak,



g) YapÄ±lacak sÄ±navÄ±n son baÅŸvuru tarihi olan 25/10/2017 itibarÄ±yla 18 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmuÅŸ olmak;



MerkezÃ® sÄ±navÄ±n (KPSS-2016) yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±lÄ±n Ocak ayÄ±nÄ±n birinci gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla; infaz ve koruma memurlarÄ± iÃ§in 30 yaÅŸÄ±nÄ± bitirmemiÅŸ olmak (01 Ocak 1986 ve sonrasÄ± doÄŸumlu olanlar sÄ±nava mÃ¼racaat edebilecektir.); teknisyen, bÃ¼ro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aÅŸÃ§Ä±, kaloriferci, ÅŸofÃ¶r) iÃ§in ise 35 yaÅŸÄ±nÄ± bitirmemiÅŸ olmak (01 Ocak 1981 ve sonrasÄ± doÄŸumlu olanlar sÄ±nava mÃ¼racaat edebilecektir.)



h) Hizmet gÃ¶receÄŸi sÄ±nÄ±fla ilgili Ã¶zel kanun veya diÄŸer mevzuatta aranan ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±mak.

A- SÃ¶zleÅŸmeli infaz ve koruma memurluÄŸuna yerleÅŸebilmek iÃ§in ;Â Â



a)Â Â En az lise veya dengi okul mezunu olmak,Â Â



b)YapÄ±lacak sÄ±navÄ±n son baÅŸvuru tarihi olanÂ Â 25/10/2017Â itibarÄ±yla 18 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmuÅŸ olmak, merkezÃ® sÄ±navÄ±n (KPSS-2016) yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±lÄ±n Ocak ayÄ±nÄ±n birinci gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla 30 yaÅŸÄ±nÄ± bitirmemiÅŸ olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrasÄ± sonrasÄ± doÄŸumlu olanlar sÄ±nava mÃ¼racaat edebilecektir.)



c)Â Erkeklerde 170 cm., kadÄ±nlarda 160 cm.â€™den kÄ±sa boylu olmamak,



d)Â Â Boy uzunluÄŸunun santimetre cinsinden son iki rakamÄ± ile kilosu arasÄ±ndaki fark 13â€™ten fazla, 17â€™den az olmamak, (Ã–rneÄŸin; 170 cm boyunda olan bir adayÄ±n kilosunun 70+13=83â€™ten fazla, 70-17=53â€™ten az olmamasÄ± gerekmektedir.)



B- SÃ¶zleÅŸmeli bÃ¼ro personeli (ceza infaz kurumu katipliÄŸi) pozisyonlarÄ±na yerleÅŸebilmek iÃ§in;Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

a)Â Â FakÃ¼lte veya yÃ¼ksek okullarÄ±n bilgisayar bÃ¶lÃ¼mÃ¼, adalet yÃ¼ksekokulu, meslek yÃ¼ksekokullarÄ±nÄ±n adalet bÃ¶lÃ¼mÃ¼, adalet Ã¶n lisans programÄ±, adalet meslek lisesi veya diÄŸer lise ve dengi okullarÄ±n ticaret veya bilgisayar bÃ¶lÃ¼mlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayÄ±lan Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndan mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikasÄ± istenmeyecektir.)



b)Â Â YukarÄ±da sayÄ±lanlar dÄ±ÅŸÄ±nda, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belgelemek veyaÂ son baÅŸvuru tarihi itibarÄ±yla MillÃ® EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca onaylÄ± veya kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nca dÃ¼zenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasÄ±na sahip olmak. (Ã–rgÃ¼n eÄŸitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikasÄ± istenmeyecektir.)



c)Â Uygulama sÄ±navÄ±ndan en az bir hafta Ã¶nce BakanlÄ±k internet sitesinde ilan edilecek yazÄ±lÄ± metinler arasÄ±ndan, sÄ±nav sÄ±rasÄ±nda her bir grup iÃ§in komisyon tarafÄ±ndan Ã§ekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazÄ±lÄ± olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile Ã¼Ã§ dakikada yanlÄ±ÅŸsÄ±z en az doksan kelime yazmak, (Bu ÅŸartÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± ilgili adalet komisyonlarÄ±nca yapÄ±lacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruÅŸ hesabÄ± yapÄ±lmadan Ã¼Ã§ dakikada yanlÄ±ÅŸsÄ±z olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nava alÄ±nmayacaklardÄ±r.)



AdaylarÄ±n uygulama sÄ±navÄ±nda yanlÄ±ÅŸsÄ±z olarak en az doksan kelime yazÄ±p yazmadÄ±klarÄ± tespit edilirken; verilen metne sadÄ±k kalÄ±nÄ±p kalÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±na, yanlÄ±ÅŸ yazÄ±lan kelime sayÄ±sÄ± ile yazÄ± iÃ§erisindeki kelime ve cÃ¼mle tekrarlarÄ± nedeniyle metnin anlam bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bozulup bozulmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat edilecektir. Bu iÅŸlem yapÄ±lÄ±rken yanlÄ±ÅŸ yazÄ±lan kelime sayÄ±sÄ±nÄ±n toplam yazÄ±lan kelime sayÄ±sÄ±na oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde kÄ±rktan fazla olmasÄ± halinde yazÄ±lan metnin anlam bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸartÄ±nÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± kabul edilecektir.



C- SÃ¶zleÅŸmeli diÄŸer saÄŸlÄ±k personeli (saÄŸlÄ±k memuru) pozisyonlarÄ±na yerleÅŸebilmek iÃ§in;



Meslek liselerinin hemÅŸirelik, toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ± veya acil tÄ±p teknisyenliÄŸi bÃ¶lÃ¼mlerinden ya da bu bÃ¶lÃ¼mlerin lisans veya Ã¶nlisans programlarÄ±ndan mezun olmak,



D-Â Â SÃ¶zleÅŸmeli destek personeli (ÅŸofÃ¶r) pozisyonlarÄ±na yerleÅŸebilmek iÃ§in;



a)Â Â En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



b)Â E sÄ±nÄ±fÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesine sahip olmak (ya da KarayollarÄ± Trafik YÃ¶netmeliÄŸinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayÄ±lÄ± Resmi Gazetede yayÄ±mlanan deÄŸiÅŸiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ileÂ yeni tip D sÄ±nÄ±fÄ±Â sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesine sahip olmak)



E- SÃ¶zleÅŸmeli teknisyen pozisyonlarÄ±na yerleÅŸebilmek iÃ§in;



a)Â Â En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bÃ¶lÃ¼mlerinden mezun olmak,



b)Â Â YerleÅŸtirileceÄŸi pozisyonun gerektirdiÄŸi teknik bilgiye sahip olmak.



F- SÃ¶zleÅŸmeli destek personeli (aÅŸÃ§Ä± ve kaloriferci) pozisyonlarÄ±na yerleÅŸebilmek iÃ§in;



a)Â Â En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



b)Â Â Halk EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri veya diÄŸer resmÃ® kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n ilgili branÅŸta dÃ¼zenlediÄŸi kurslardan mezun olmak veya ilgili branÅŸta sertifika sahibi olmak,Â gerekmektedir.

BAÅžVURU HAKKINDA DETAYLI BÄ°LGÄ°LERÄ° Ã–ÄžRENMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

BAÅžVURU NEREYE YAPILIR?

BaÅŸvurular 13/10/2017 gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayÄ±p, 25/10/2017 gÃ¼nÃ¼ mesai saati bitiminde sona erecektir.

Adaylar, yapÄ±lacak olan sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nav ve uygulamalÄ± sÄ±nava, adalet komisyonu baÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan veya BakanlÄ±k internet sitesinden temin edecekleri EK-1 baÅŸvuru formunu doldurup, Ã¶ÄŸrenim belgesi ve sÄ±nav sonuÃ§ belgesinin aslÄ± veya bilgisayar Ã§Ä±ktÄ±sÄ± ya da komisyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca onaylÄ± Ã¶rneÄŸi ile birlikte en son baÅŸvuru gÃ¼nÃ¼ mesai bitimine kadar sÄ±navÄ± yapacak adalet komisyonu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na (sÄ±nav merkezi) veya herhangi bir adli yargÄ± ilk derece mahkemesi adalet komisyonu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuracaklardÄ±r.Adli yargÄ± ilk derece mahkemesi adalet komisyonu baÅŸkanlÄ±klarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir mercie yapÄ±lan baÅŸvuru kabul edilmeyecektir. Yine adalet komisyonu baÅŸkanlÄ±klarÄ±na posta veya kargo ile yapÄ±lan baÅŸvurular kabul edilmeyecektir.



BaÅŸvuruyu alan adli yargÄ± ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafÄ±ndan UYAP Ã¼zerinden sÄ±nav ortak rolÃ¼nden sÄ±navÄ± yapacak adli yargÄ± ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun (sÄ±nav merkezi) tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± sÄ±nav numarasÄ± seÃ§ilerek baÅŸvuru kaydedilecektir. Daha sonra baÅŸvurulara iliÅŸkin evrak; masrafÄ± ilgilisinden alÄ±nmak suretiyle aynÄ± gÃ¼n acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargÄ± ilk derece mahkemesi adalet komisyonu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na (sÄ±nav merkezine) ivedi gÃ¶nderilecektir.



Adaylar, bir unvan iÃ§in sadece bir adli yargÄ± ilk derece mahkemesi adalet komisyonu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yapacaÄŸÄ± sÄ±nava baÅŸvurabileceklerdir. AynÄ± unvan iÃ§in birden fazla komisyona baÅŸvurulmasÄ± durumunda baÅŸvurular geÃ§ersiz sayÄ±lacak, bu ÅŸekilde sÄ±nava girenler kazanmÄ±ÅŸ olsalar dahi yerleÅŸtirme iÅŸlemleri yapÄ±lmayacaktÄ±r.



Adaylar, aranan ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±malarÄ± halinde ayrÄ± ayrÄ± diÄŸer unvanlar iÃ§in aynÄ± veya farklÄ± sÄ±nav merkezi tarafÄ±ndan sÄ±navÄ± yapÄ±lacak adli yargÄ± ilk derece mahkemesi adalet komisyonu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tercih edebilecektir. (Ã–rneÄŸin adaylar infaz ve koruma memuru unvanÄ± iÃ§in sadece bir yere baÅŸvuru yapÄ±labilecektir. Yine aynÄ± aday gerekli ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±masÄ± halinde bÃ¼ro personeli (cezaevi kÃ¢tipliÄŸi) veya diÄŸer bir unvan iÃ§in de aynÄ± veya farklÄ± bir yere baÅŸvuru yapabilecektir.)

HANGÄ° ALANLARDA ALIM YAPILACAK?

Ceza infaz kurumlarÄ± iÃ§in sÃ¶zleÅŸmeli pozisyonda istihdam edilmek Ã¼zere 3.222 infaz ve koruma memuru, 89 bÃ¼ro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 58 diÄŸer saÄŸlÄ±k personeli (saÄŸlÄ±k memuru), 91 teknisyen, 75 destek personeli (ÅŸofÃ¶r), 42 destek personeli (aÅŸÃ§Ä±), 34 destek personeli (kaloriferci) olmak Ã¼zere toplam 3.611 personel alÄ±mÄ± yapÄ±lacak.

ZABIT KATÄ°BÄ° VE DÄ°ÄžER ALANLAR Ä°Ã‡Ä°N BAÅžVURU ÅžARTLARI NELER OLACAK?

a)Â TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olmak,

b)Â Ä°lk defa atanacaklar iÃ§in yapÄ±lacak sÄ±navÄ±n son baÅŸvuru gÃ¼nÃ¼ olanÂ 24 Ekim 2017Â Â tarihinde 657 sayÄ±lÄ± Kanunun 40 Ä±ncÄ± maddesindeki yaÅŸ ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±mak ve merkezÃ® sÄ±navÄ±n (lisans mezunlarÄ± iÃ§in KPSS-2016, Ã¶nlisans ve ortaÃ¶ÄŸretim mezunlarÄ± iÃ§in KPSS-2016) yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±lÄ±n Ocak ayÄ±nÄ±n birinci gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla 35 yaÅŸÄ±nÄ± bitirmemiÅŸ olmak,(lisans, Ã¶nlisans ve ortaÃ¶ÄŸretim mezunlarÄ± iÃ§in 1 Ocak 1981 ve sonra doÄŸumlu olanlar)

c)Â Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik Ã§aÄŸÄ±na gelmemiÅŸ olmak, askerlik Ã§aÄŸÄ±na gelmiÅŸ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmÄ±ÅŸ yahut ertelenmiÅŸ ya da yedek sÄ±nÄ±fa geÃ§irilmiÅŸ olmak,

d)Â 657 sayÄ±lÄ± Kanunun deÄŸiÅŸik 48/1-A/5 bendinde sayÄ±lan suÃ§lardan mahkÃ»m olmamak,

e)Â 657 sayÄ±lÄ± Kanunun 53 Ã¼ncÃ¼ maddesi hÃ¼kÃ¼mleri saklÄ± kalmak kaydÄ± ile gÃ¶revini devamlÄ± yapmasÄ±na engel olabilecek akÄ±l hastalÄ±ÄŸÄ± bulunmamak,

f)Â Kamu haklarÄ±ndan mahrum olmamak,

g)Â ArÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± sonucu olumlu olmak.

ZabÄ±t Katibi alÄ±mÄ± iÃ§in Ã¶zel ÅŸartlar;

a)Â FakÃ¼lte veya yÃ¼ksekokullarÄ±n bilgisayar bÃ¶lÃ¼mÃ¼, adalet meslek yÃ¼ksekokullarÄ±, meslek yÃ¼ksekokullarÄ±nÄ±n adalet bÃ¶lÃ¼mÃ¼, adalet Ã¶nlisans programÄ±, adalet meslek lisesi veya diÄŸer lise ya da dengi okullarÄ±n ticaret veya bilgisayar bÃ¶lÃ¼mlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayÄ±lan Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndan mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikasÄ± istenmeyecektir.)

b)Â YukarÄ±da sayÄ±lanlar dÄ±ÅŸÄ±nda, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belgelemek veya en son baÅŸvuru tarihi itibarÄ±yla MillÃ® EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca onaylÄ± veya kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nca dÃ¼zenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasÄ±na sahip olmak. (Ã–rgÃ¼n eÄŸitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikasÄ± istenmeyecektir.)

c)Â Uygulama sÄ±navÄ±ndan en az bir hafta Ã¶nce BakanlÄ±k internet sitesinde ilan edilecek yazÄ±lÄ± metinler arasÄ±ndan, sÄ±nav sÄ±rasÄ±nda her bir grup iÃ§in komisyon tarafÄ±ndan Ã§ekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazÄ±lÄ± olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile Ã¼Ã§ dakikada yanlÄ±ÅŸsÄ±z en az doksan kelime yazmak, (Bu ÅŸartÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± adalet komisyonlarÄ±nca yapÄ±lacak uygulama sÄ±navÄ± ile tespit edilecek olup, vuruÅŸ hesabÄ± yapÄ±lmadan Ã¼Ã§ dakikada yanlÄ±ÅŸsÄ±z olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nava alÄ±nmayacaklardÄ±r.)

AdaylarÄ±n uygulama sÄ±navÄ±nda yanlÄ±ÅŸsÄ±z olarak en az doksan kelime yazÄ±p yazmadÄ±klarÄ± tespit edilirken; verilen metne sadÄ±k kalÄ±nÄ±p kalÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±na, yanlÄ±ÅŸ yazÄ±lan kelime sayÄ±sÄ± ile yazÄ± iÃ§erisindeki kelime ve cÃ¼mle tekrarlarÄ± nedeniyle metnin anlam bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bozulup bozulmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat edilir. Bu iÅŸlem yapÄ±lÄ±rken yanlÄ±ÅŸ yazÄ±lan kelime sayÄ±sÄ±nÄ±n toplam yazÄ±lan kelime sayÄ±sÄ±na oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde kÄ±rktan fazla olmasÄ± halinde yazÄ±lan metnin anlam bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸartÄ±nÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± kabul edilir.

MÃ¼baÅŸir pozisyonu iÃ§in Ã¶zel ÅŸartlar;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

BAÅžVURU NASIL YAPILIR?

BaÅŸvurularÂ 13 Ekim 2017 CumaÂ gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayÄ±p,Â 24 Ekim 2017 SalÄ±Â gÃ¼nÃ¼ mesai saati bitiminde sona erecektir.

a)Â Â BaÅŸvuru formu (Adalet komisyonlarÄ± ve BakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesindenÂ (EKâ€“2)Â temin edilecektir),

b)Â Ã–ÄŸrenim belgesinin aslÄ± veya komisyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca ya da ilgili Ã¶ÄŸretim kurumunca onaylÄ± Ã¶rneÄŸi,

c)Â KPSS-2016 sÄ±nav sonuÃ§ belgesinin aslÄ± veya bilgisayar Ã§Ä±ktÄ±sÄ± ya da komisyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca onaylÄ± Ã¶rneÄŸi,

d)Â ZabÄ±t kÃ¢tibi unvanÄ± iÃ§in;Â Bilgisayar veya daktilografi dersini baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren sertifika ya da fakÃ¼lte veya yÃ¼ksekokullarÄ±n bilgisayar bÃ¶lÃ¼mÃ¼, adalet meslek yÃ¼ksekokullarÄ±, meslek yÃ¼ksekokullarÄ±nÄ±n adalet bÃ¶lÃ¼mÃ¼, adalet Ã¶nlisans programÄ±, adalet meslek lisesi veya diÄŸer lise ya da dengi okullarÄ±n ticaret veya bilgisayar bÃ¶lÃ¼mlerinden mezun olduÄŸuna dair belgenin aslÄ±, noter veya komisyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca ya da ilgili Ã¶ÄŸretim kurumunca onaylÄ± Ã¶rneÄŸi,

e)Â AdaylarÄ±n eÅŸlerinin iÅŸ durumlarÄ±na iliÅŸkin dilekÃ§e ÅŸeklinde beyan,

f)Â SÃ¶zlÃ¼ sÄ±nava katÄ±lmaya hak kazananlar ayrÄ±ca, GÃ¼venlik SoruÅŸturmasÄ± ve ArÅŸiv AraÅŸtÄ±rmasÄ± YÃ¶netmeliÄŸinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak ArÅŸiv AraÅŸtÄ±rmasÄ± Formunu ibraz etmek zorundadÄ±rlar (Adalet komisyonundan temin edilecektir).

BaÅŸvurularÄ±n, sÄ±navÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± EK-1/A ve EK-1/B listelerde belirtilen Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, Ä°stanbul, Ä°stanbul Anadolu, ÅžanlÄ±urfa Adalet Komisyonu BaÅŸkanlÄ±klarÄ±na veya buralara gÃ¶nderilmek Ã¼zere herhangi bir adalet komisyonu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yapÄ±lmasÄ± gerekmektedir.

Bu ÅŸekilde yapÄ±lan baÅŸvuru, baÅŸvuruyu alan komisyon tarafÄ±ndan, sÄ±nav ortak rolÃ¼nden, sÄ±nav yapÄ±lacak komisyonlarca belirlenen sÄ±nav numarasÄ± Ã¼zerinden UYAP sÄ±nav ekranÄ±na kaydedilecek ve baÅŸvuru evrakÄ±, masrafÄ± ilgilisinden alÄ±nmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile sÄ±navÄ± yapacak olan adalet komisyonu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderilecektir.

Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diÄŸer iletiÅŸim araÃ§larÄ±yla sÄ±navÄ± yapacak adalet komisyonuna veya BakanlÄ±ÄŸa yapÄ±lan baÅŸvurular kabul edilmeyecektir. Â

Adaylar EK-1/A ve EK-1/B listelerde yeri, sayÄ±sÄ±, unvanÄ± ve niteliÄŸi belirtilen sÃ¶zleÅŸmeli pozisyonlardan sadece bir adalet komisyonuna, bir unvan iÃ§in baÅŸvuru yapabileceklerdir. AdayÄ±n birden fazla baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edilmesi halinde hiÃ§bir baÅŸvurusu kabul edilmeyecek, bu ÅŸekilde sÄ±nava girenler kazanmÄ±ÅŸ olsalar dahi istihdamlarÄ± yapÄ±lmayacaktÄ±r.

Atanmaya hak kazanan adaylar baÅŸvuru yaptÄ±klarÄ± adalet komisyonlarÄ±na baÄŸlÄ±, merkez veya mÃ¼lhakat adliyelerinden birine atanabileceklerdir.

EK-2 BAÅžVURU FORMU Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

UYGULAMALI SINAV NE ZAMAN?

8 KasÄ±m â€“ 14 KasÄ±m 2017Â tarihleri arasÄ±nda adaylarÄ±n daktilo veya bilgisayar ile vuruÅŸ hesabÄ± yapÄ±lmadan Ã¼Ã§ dakikada yanlÄ±ÅŸsÄ±z olarak en az doksan kelime yazÄ±p yazamadÄ±klarÄ±nÄ±n tespiti iÃ§in uygulamalÄ± sÄ±nav yapÄ±lacaktÄ±r. Belirtilen gÃ¼nde uygulamalÄ± sÄ±navÄ±n bitirilememesi halinde takip eden gÃ¼nlerde sÄ±nava devam edilecektir.

SÃ–ZLÃœ SINAV NE ZAMAN?

25 KasÄ±m 2017 - 8 AralÄ±k 2017 tarihleri arasÄ±ndaÂ YÃ¶netmeliÄŸin 14 Ã¼ncÃ¼ maddesine gÃ¶re adaylar sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nava alÄ±nacaklardÄ±r.