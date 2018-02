ABD'ye: Hiç Osmanlı tokadı yememiş

3 MİLYARA ÇIKACAK FİSKOSLARI VAR

“(ABD’nin SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK’ya yardımı) İlk gelen haberler; şu anda 550 milyon dolar civarında parasal destek. Ama bunun 3 milyar dolara kadar çıkacağına yönelik de fiskoslar var. Onlar da dolaylı yoldan. Güya DEAŞ ile mücadele için bölgeye çöreklenen herkes şimdi DEAŞ’la bir olup Türkiye’ye karşı açılan cephede yer alıyor. Suriye ve Irak’taki DEAŞ tiyatrosunun artık sonu gelmiştir. Buradan tüm taraflardan maskelerini indirip zaten bildiğimiz gerçek yüzleriyle karşımıza çıkmalarını talep ediyoruz.



HER TERÖRİSTİ İMHA EDECEĞİZ

Bölücü örgütün mensuplarıyla yan yana poz verip ‘Biz bunların PKK olduklarına dair bir işaret görmedik’ diyenler, kör veya aptal değillerse art niyetlidirler. Hele hele ‘Bizi vururlarsa sert karşılık veririz’ diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açıktır. Türkiye’yi canlarının istediği gibi girip çıktıkları, her türlü hoyratlığı yapıp hesap vermedikleri yerlerle karıştırıyorlarsa çok yakında öyle olmadığını da görecekler. Biz elbette onları kasıtlı olarak hedef almayacağız ama şimdiden ilan ediyoruz ki hemen yanı başlarında duranlardan başlayıp gördüğümüz her teröristi de imha edeceğiz, yok edeceğiz. İşte o zaman sırtlarını sıvazladıkları teröristlerin yanlarında bulunmasalar kendileri için daha iyi olduğunu anlayacaklar. Çünkü teröristlerin yanlarında ne işleri olduğunun izahını en başta kendi kamuoylarına yapmaları oldukça zor olacaktır. Bu konuda Amerika halkının duyarlılığını da özellikle gündeme getirmek istiyorum.



ALINIP SATILAN ZAVALLILAR

Bu terör örgütlerinin parayla veya çeşitli çıkar ilişkileriyle alınıp satılan, ihtiyaç duyan herkesin tepe tepe kullandığı, işi bitince de buruşturup attığı ya da bir başkasının kucağına bıraktığı zavallı yapılar olduğunu zaten biliyorduk. Ama onlarla baş etmeden asıl sorunları çözemeyeceğimiz de ortadadır. Hemen yanı başımızdaki koskoca coğrafyada, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük paylaşım savaşı devam ediyor. Büyük bir üzüntü ile ifade etmemiz gerekiyor ki birileri Türkiye’yi de bu paylaşımın bir parçası olarak görüyor. Hiç kimsenin bizi çevremizdeki kimi toplumlar gibi dünyanın dört bir yanına savurmasına izin vermeyeceğiz.

GERÇEKLERİ ÖNLERİNE KOYACAĞIZ

Türkiye’nin alenen bir terör kuşatmasına maruz kalması karşısında gösterdiği refleks, olabilecek en asgari tepkidir. Buna dahi tahammül edemeyenler, adeta teröristlere teslim olunmasını isteyenler var. NATO eşittir Amerika Birleşik Devletleri değildir. NATO’da tüm ülkelerin her biri Amerika ile eşittir. Ama sen kalkar da YPG’ye, PYD’ye, ‘Bize göre bu terör örgütü değildir’ diyorsan, geç onu bir kenara. NATO’da senin müttefikin olan bir ülkeye eğer bu saldırıyorsa, sen NATO mensubu olarak onun karşısında durman gerekir. Şimdi diyorlar ki ‘Bunlar terör örgütü değil’. Ne derlerse desinler. Evvelsi gün güvenlikten sorumlu bir temsilcileri geldi. Şimdi Dışişleri Bakanları (Rex Tillerson) da gelecek. Onlarla da konuşacağız. Bütün gerçekleri çok açık, net önlerine koyacağız. Kendilerine tehdit olarak düşündükleri örgütlerin tepelerine yüzlerce, binlerce, on binlerce kilometre öteden gelip binenler Türkiye’nin sınırlarının hemen ötesindeki oluşumlara seyirci kalmasını talep edemez.”





BAŞBUĞ'A: YAZIKLAR OLSUN

“(Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un ‘Afrin siyasete alet edilmesin’ açıklaması)



Bir Genelkurmay Başkanı’ndan, emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak büyük bir talihsizliktir. Bir defa siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi? Ülkesine saldıranlara karşı haddini bildirmek, asker kışlasının içinde oturup saldırıları izleyecek mi? Siyasete alet edildiğini neye dayanarak söylüyor? Gerekli cevabını alacak.



Asıl Afrin harekâtını siyasete alet edenler beyefendinin hareket ettiği tiplerdir. Bunlar siyasete alet ediyor. Esed’in yanına kimler gidiyor bunu onlarla paylaşsın. Asla da bunu böyle konuşmasını tasvip etmemiz mümkün değil, yazıklar olsun.”



NUSRA, EL KAİDE TERÖR ÖRGÜTÜ

(Erdoğan’ın, “Bu terör sevicilerinin söylemleri bir ekrana gelirse isabetli olur” sözleri üzerine salondaki sinevizyondan Kılıçdaroğlu’nun sözleri, bazı CHP’lilerin tweet’leri ile HDP kongresinde yaşananlar gösterildi.) Şöyle göğsünü gere gere ağız dolusu, ‘Evet PKK da, YPG de, FETÖ de, DHKP-C de bir terör örgütüdür’ diyememektedir Bay Kemal. Utanmadan şahsımla ilgili bir de yalan söylüyor. ‘Hiçbir zaman Nusra’ya terör örgütüdür diyemedi’ diyor. Al bir daha söyleyeyim: Evet Nusra bir terör örgütüdür, El Kaide bir terör örgütüdür. (HDP) Bu parti resmi hesabından terör örgütünün saldırılarını kastederek ‘Afrin’de büyük bir direniş sergileniyor’ diyecek kadar zıvanadan çıkmıştır. Türkiye’nin sivillere zarar vermeme hassasiyeti olmasaydı, Afrin’i taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadan çoktan almıştık.



YUNANİSTAN'A: EFELİKLERİ ORDUMUZU GÖRENE KADAR

Kıbrıs’ta ve Ege’de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda ikaz ediyorum. Savaş gemilerimiz, Hava Kuvvetlerimiz ve diğer güvenlik birimlerimiz bölgedeki gelişmeleri, gerektiğinde her türlü müdahaleyi yapma yetkisiyle yakından takip ediyorlar. Kıbrıs açıklarında faaliyet yürüten yabancı şirketlere, Rum tarafına güvenerek hadlerini ve güçlerini aşan işlere alet olmamalarını tavsiye ediyoruz. Bunların efelikleri, ordumuzu, gemilerimizi, uçaklarımızı görene kadardır. Bu işin, öyle gözlerden uzak kaya parçalarında gizlice fotoğraflar çektirmekle, geçerliliği olmayan anlaşmalarla, bölgeye sondaj gemileri getirmekle olmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizim için Afrin neyse Ege’deki, Kıbrıs’taki haklarımız da odur.



(Türk-Yunan botlarının Ege’de Kardak çarpışması) Yunanlılar gene şaşırdı maalesef. Başından itibaren Yunan tarafına, ‘Bu it dalaşını artık havada da bırakalım, denizde de bırakalım’ dedik. Bırakılmayınca da askerimiz görevini yapıyor. Yine dün gece böyle bir şey oldu. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadan iş bitirildi.



ŞEHİDE HACİZ KİMSENİN HADDİ DEĞİL

GEREKLİ talimatlar verildi. Terbiyesizliği yapana gerekli takibat yapılacaktır. Şehidimizle ilgili böyle muamele kimsenin haddi değildir. Devlet bir defa böyle acze düşmez, düşemez, düşürenlere de hesabını sorar.