ABD'nin garip teklifine hükümetten yanıt

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kanal 24'te katıldığı programda ABD - Türkiye ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"PYD/YPG'Yİ KURAN PKK'NIN TA KENDİSİDİR"

"Gerçekten bu açıklama Amerikan yönetiminin Türkiye’yi hiç anlamadığını gösteren bir açıklamadır. Türkiye uzun bir zamandır şunu çok net söylüyor, PYD/YPG eşittir PKK’dır, PYD/YPG’yi kuran, bugünlere getiren ve halen de yöneten PKK terör örgütünün ta kendisidir. PKK’yla PYD/YPG’yi birbirinden ayırmak imkansızdır. Çünkü bunlar aynı şeydir.



"ABD YÖNETİMİ TÜRKİYE'NİN BAKIŞ AÇISINA SAHİP DEĞİL"

Ama şimdi Sayın Mattis ne diyor, ‘Gerekirse biz bunları PKK’ya karşı da kullanabiliriz.’ Olacak iş mi? Sizin elinizle sizin gözünüze, kafanıza karşı sizi dövdürmek gibi bir şey bu. Bu akla uygun olmayan, hayatın olağan akışıyla da uymayan, bölgenin gerçekleriyle de uyuşmayan bir durum. Belli ki, ABD yönetimi, PKK, PYD ve YPG konusunda Türkiye’nin baktığı yerden bir bakış açısına sahip değil, başka bir yerden bakıyor.

"GERÇEĞİ EN AZ BİZİM KADAR BİLDİKLERİNİ BİLİYORUZ"

Ama bu şeye baktığınızda Mattis’in açıklamaları içerisinde basına yansıyan diğer açıklamalara da baktığınızda, öte yandan PYD/YPG ile ilgili Amerika’da başka gelişmelere de baktığınızda esasında onların da Türkiye’nin gördüğü gerçeği YPG/PYD’nin PKK olduğu gerçeğini en az bizim kadar bildiklerini biz biliyoruz.

"YPG'Yİ PKK'YA SAVAŞTIRABİLİRİZ" SÖZLERİ...

Bu açıklamayı yapmasını tuhaf bulmadım. Çünkü Amerika, PYD/YPG konusuna hep böyle bakıyor, ‘Biz bunları elimizin içinde tutuyoruz, istediğimiz gibi kullandırırız, istediğimiz gibi yaparız.’ Kendilerinde o kabul var ve bu noktada yeni bir şey söylemiyor esasına bakarsan.

Ama onun yanıldığı şey, bu söylediği söze, yani bu absürt yaklaşıma Türkiye’nin sıcak bakacağını düşünüp bunu Türkiye’nin Savunma Bakanının yüzüne söyleyebilmesidir. Ben buna şaşırıyorum. Çünkü Türkiye’nin tutumu da bu noktada çok net, biz, bunlar PKK’dır, bunlar, PKK’nın yönettiği örgütlerdir diyoruz ve Türkiye’ye karşı terör eylemi yapıyor diyoruz.

"MADEM ELİNİZDE ÇEKİN AFRİN'DEN ŞUNLARI..."

Madem elinizde bu PYD/YPG, öyleyse çekin Afrin’den şunları, bitsin şu iş, çekin Münbiç’ten bitsin şu iş. Madem onlara karşı kullanabilecek kadar bunları sevk ve idarede kendinize güveniyorsunuz, bunu yapın. Ama onu da yapmıyorlar. O yüzden bu açıklamayı, Türkiye’yi hiç anlamadıklarını gösteriyor.

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