ABD'nin açıklamaları Türkiye'yi tatmin etmedi

ABD öncülüğündeki koalisyonun 30 bin kişilik YPG ordusu açıklaması Türkiye'nin büyük tepkisini çekmişti. Tepkiler sonrası ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yayınladığı bir basın açıklamasıyla terör örgütü PKK bağlantılı PYD/YPG'nin oluşturduğu SDG güçlerinden yeni bir "ordu" ya da konvansiyonel anlamda bir "sınır muhafız" gücü oluşturulmayacağını duyurdu. Ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin Suriye'de 'Sınır Güvenlik Gücü' kurma çabalarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Tillerson, "ABD'nin Türkiye'ye bir açıklama borcu var" dedi ve ülkesinin sınır gücü kurmak gibi bir niyeti olmadığını söyledi.

YILDIRIM: BİRBİRİNİ TEKZİP EDEN AÇIKLAMALAR

ABD'den gelen bu açıklamalar sonrası Türkiye'den önce Başbakan Binali Yıldırım ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, "NATO'da müttefikimiz olan ABD'nin Suriye'deki uygulamaları ne yazık ki müttefiklik hukukuna terstir, aykırıdır. ABD bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalıdır. 3 gün içinde birbirini tekzip eden bir sürü açıklama geliyor ABD yetkililerinden. Bir gün sınırda güvenlik ordusu kuruluyor deniyor, bir gün DEAŞ'ı temizledikten sonra bölgede asayişi sağlamak üzere yerel unsurlardan bir birim oluşturuyoruz gibi açıklamalar geliyor. Bunlar kafa karıştıran açıklamalar. Türkiye'nin tavrı açık ve nettir. Hudutlarımızın hemen yanında bir terör ordusu oluşturulmasına izin vermemiz mümkün değildir. Vatandaşlarımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tedbir alan her türlü tedbir hiç ama hiç rehavete kapılmadan hemen alınacaktır" diye konuştu.

AÇIKLAMA TATMİN ETMEDİ

Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CNN Türk canlı yayınında Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat’ın sorularını cevapladı.

İşte Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

ABD’nin sınır ordusu kararı ve terör örgütlerine verdiği destek ilişkilerimizde geri dönülmez hasar açar. Yapılan açıklamalar bizi tam olarak tatmin etmedi. Hani Rakka bittikten sonra ortaklık bitecekti?



ABD bize Münbiç’te verdiği sözü tutmadı. ABD’den somut adım görmemiz gerekiyor. ABD’nin ordu kurmuyoruz açıklaması Afrin’e yapılacak olası operasyonu etkilemez.



Bizim önlem almamız uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır. Biz bunu yapacağız yapmamız gerek.



Dünya ülkelerinin ne dediği bizi ilgilendirmez. Bu tehditle biz karşı karşıyayız. Kendi tedbirimi kendim almak zorundayım.