ABD’nin 54 yıllık sırları ifşa oldu

1992 yılında çıkartılan Kennedy suikastı kayıtları yasası gereği, çoğunluğu FBI, CIA ve İç Güvenlik Bakanlığı’na ait belgelerin 25 yıl içerisinde kamuoyuna açıklanması gerekiyordu. ABD Başkanı Trump, 2 bin 800 belgenin yayınlanmasına karar verdi. Ancak yüzlerce belge de CIA ve FBI’dan gelen istekler nedeniyle gizli tutuldu. Açıklananlar arasında en çarpıcı olanlardan bazıları şunlar:

- FBI’ın, Kennedy suikastinden sorgulanırken, vurularak öldürülen tetikçi Lee Harvey Oswald’a yönelik saldırı olasılığıyla ilgili Dallas polis teşkilatını uyardığı ortaya çıktı. Bir gece kulübü sahibi olan Ruby’nin, Kennedy suikastinden sadece 2 gün sonra Oswald’ı öldürmesi komplo teorilerini güçlendirmişti.

- CIA’in tespitlerine göre tetikçi Oswald, 28 Eylül 1963’te Meksika’daki Sovyet Büyükelçiliği’nde Sovyet konsolos Valeriy Vladimiroviç Kostikov ile görüştü. Daha sonra Oswald, 1 Ekim’de elçiliği arayarak bir telefon görüşmesi yapmış. Buna göre Oswald, telefonu açan yetkiliye “Washington’a gönderilen telgrafla ilgili yeni bir gelişme olup olmadığını” sormuş. CIA, Sovyet konsolos Kostikov’un Sovyet gizli servisi KGB’nin ‘sabotaj ve suikastten sorumlu’ biriminden olduğunu not etmiş.

- Küba’nın geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden devrimci lideri Fidel Castro’ya geçmişte ABD’nin çeşitli suikast planları yaptığı haberleri ABD’nin suikaste kurban giden başkanı John F. Kennedy dönemine ait belgelerin açıklanmasıyla yeniden gündeme geldi. Buna göre Amerikalı ajanlar, Castro’yu ortadan kaldırmak için çok şaşırtıcı suikast planları yapmış. Bunlardan biri denizlerde dalış hobisi bilinen Castro’ya bakteri bulaştırılmış bir dalış kıyafeti vermekti. Mantar ve tüberküloz bakterileri taşıyan dalış kıyafetinin Küba liderine Domuzlar Körfezi Krizi sırasında süren görüşmelerde bir Amerikalı general tarafından hediye olarak verilmesi planlanmış.