ABD’li savcının soruşturduğu Ekim Alptekin TAİK’ten çekiliyor

Avukatlarının soruşturma sürerken ABD’ye gelmesinin riskli olabileceği uyarılarını dikkate alan Alptekin’in yakın çevresine bu şartlar altında TAİK Başkanlığı görevini sürdürmesinin mümkün olmadığını söylediği öğrenildi. TAİK içinde kasım ayındaki yapılacak genel kurulda görevi bırakması beklenen Alptekin’in yerine yeni bir isim arayışı başladı.

MAYISTA İFADE VERDİ

Savcı Mueller, Alptekin’i Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in 2016’daki başkanlık seçiminden önce Türk hükümeti adına lobi çalışması yapmak için kendisinden para aldığı iddiasıyla yaklaşık 4 ay önce soruşturmaya dahil etmişti. 21-23 Mayıs tarihlerinde Türk Amerikan Konseyi’nin 36. yıllık konferansına katılmak için Washington’a gelen Alptekin, Mueller’in ekibine ifade vermişti. Alptekin 450 bin doları Flynn’e Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesinin önünde bir engel olarak gördüğü Fetullah Gülen’in gerçek yüzünün ortaya çıkartılmasına yönelik bağımsız bir araştırma yapması için kendi cebinden verdiğini söylemişti. Alptekin ifadeden hemen sonra Türkiye’ye döndü.

YENİ CELP GİTTİ

İki gün sonra ise Alptekin’i büyük jüri önünde ifade vermeye çağıran bir celpname kendisine ulaştırıldı. Mueller’in ekibi Alptekin’in avukatlarına ‘Müvekkiliniz yalan söylüyor. Bahsi geçen para kendisine ait değil. Türk hükümeti adına bu parayı verdiğini düşünüyoruz. İfadesini yenilemesini bekliyoruz’ mesajı gönderdi. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre Alptekin yakın çevresine ‘Bu soruşturma bir sene kadar sürebilir. ABD’ye gidemeyen bir TAİK Başkanı olamaz. Görevimi bırakmam daha doğru olacak’ diyor. Alptekin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki hafta önce New York’a yaptığı ziyarette yer almaması da dikkat çekmişti.