ABD’li rapçi Nelly, tecavüz suçlamasıyla tutuklandı

TMZ’nin emniyetten kaynaklara dayandırdığı haberinde, bu sabah polise başvuran bir kadının, Nelly’nin Washington’a konser için geldiği tur otobüsünde kendisine tecavüz ettiğini iddia etti belirtildi. İddialar üzerine rap şarkıcısı polis tarafından tutuklandı.

Öte yandan TMZ’ye konuşan Nelly’nin avukatı, şarkıcıya yöneltilen suçlamanın uydurma olduğunu ileri sürdü. Avukat, “Tarafımızca yapılan ön soruşturma, suçlamaya hiçbir şekilde güvenilmemesi gerektiğini, nedeninse açgözlülük ve kinden kaynaklı olduğunu net bir şekilde gösterdi” diye konuştu.

42 yaşındaki Nelly şimdiye kadar 7 stüdyo albümü çıkardı, 2003 ve 2004 yıllarında 4 kez Grammy ödülünün sahibi oldu.

Şarkıcı 2015’te de uyuşturucu bulundurmaktan tutuklanmıştı. (Sputnik)