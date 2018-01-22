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    ABD'den yeni bir 'Afrin' açıklaması geldi

    Hürriyet Haber
    22.01.2018 - 16:08 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Rex Tillerson Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmek istediklerini belirtti.

    ABD Dışişleri Rex Tillerson, Türkiye'nin Afrin'e yönelik düzenlediği operasyondan dolayı endişeli olduklarını ifade etti.

    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İngiltere’nin başkenti Londra’ya düzenlediği ziyarette Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrinde yürüttüğü "Zeytin dalı Harekatı” ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü operasyondan dolayı endişe duyduklarını ifade eden Tillerson, “Türkiye’nin vatandaşlarını terörist unsurlardan korumaya yönelik meşru haklarını tanıyor ve takdir ediyoruz” dedi. Tillerson, ABD'nin her iki taraftan da sivil kayıpları en aza indirmesini istediğini ve Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmeyi hedeflediklerini ifade etti.

     

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