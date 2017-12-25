ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Facebook'tan yaptığı açıklamada Jimmy Morales, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrası bu kararı alarak, hazırlıkları başlattığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Türkiye ile Yemen, "Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma" çağrısı yapan bir karar tasarısı hazırlayarak BM'ye sunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, tasarıya destek verecek ülkelere maddi yardımı kesebileceklerini söylemişti. Perşembe günü BM Genel Kurulu'nda oylanan tasarı, Trump'ın tehditlerine rağmen 128 oyla kabul edildi.

Tasarının aleyhine oy kullanan dokuz ülkeden biri de Guatemala'ydı. Fakirlikle mücadele eden Orta Amerika ülkesi Guatemala, ABD'nin 'ekonomik büyüme yardımı' kapsamında en çok destek alan 11 ülkeden biri. İsrail, 1980 yılında Kudüs'ün tamamını başkenti ilan etmiş ancak bugüne kadar bu kararı tanıyan devlet olmamıştı. Bu anlamda, Trump'ın kararı bir ilk.

BM Genel Kurulu'nda kabul edilen karar, Kudüs'ün durumuna ilişkin diğer kurul kararları gibi bağlayıcı değil ancak siyasi ağırlık taşıyor.