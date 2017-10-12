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    ABD'den kritik görüşme açıklaması

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 13:05 | Son Güncelleme:

    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

    ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasında, "Bakan Tillerson, ABD diplomatik misyonlarında çalışan Türk vatandaşları ile ABD vatandaşlarının tutuklanmalarına ilişkin derin endişelerini Bakan Çavuşoğlu'na iletmiştir. Bakan Tillerson, Türk hükümeti tarafından yapılan suçlamalarda şeffaflığın önemini vurgulamış ve Türk hükümetinin bu suçlamalara yol açan kanıtları ortaya koyması ihtiyacına dikkat çekmiştir. Bakan Tillerson ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, söz konusu tutuklamalarla ilgili ABD'nin endişelerini ele almak üzere her iki tarafın da yakın iletişimi sürdürmeleri konusunda mutabık kalmışlardır"

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    Etiketler: ABD , Mevlüt Çavuşoğlu , tillerson
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