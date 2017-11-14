ABD'den flaş açıklama! "ABD ordusu Suriye'de kalacak"

Suriye'de yeni çatışmasızlık bölgelerinin kurulmasını destekleyen Mattis, ABD'nin bu çatışmasızlık bölgelerinde devriye görevi yapması konusunda ise bir planları olmadığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'nin gelecekte Suriye'de yapacağı operasyonlar konusunda açıklamalarda bulundu.

"CENEVRE'DEKİ GÖRÜŞMELERİ BEKLEYECEĞİZ"

Mattis, ABD ordusunun Suriye'den ancak Cenevre'deki barış görüşmelerinin başarılı olduğunun belli olmasının ardından çıkacaklarını söyledi.

Mattis " Cenevre sürecinin çözülmesinden hemen önce gidecek değiliz. Bu herkesin orada kalacağı anlamına gelmiyor. Bu, belli birliklerin oradan ayrılacağı anlamına da gelmiyor. Sadece bu duruma doğru gittiğimizi söylüyorum. Dürüst olmak gerekirse bu kararları vermedim. Diplomatik çözüm için şartları belirlediğimizden emin olacağız. Yani bilirsiniz sadece polislik kısmını halledip sonra 'geri kalanı için iyi şanslar' değil. Biz bunu diplomatik çözümü desteklemek için yaptık" dedi.

"ONLAR İSTEDİĞİ SÜRECE SAVAŞACAĞIZ"

Birleşmiş Milletler'in Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Cenevre görüşmelerinin 8. turunun 28 Kasım'da başlayacağını açıklamıştı.

ABD'nin uzun vadeli hedefinin 'IŞİD 2.0' ın geri dönmesini önlemek olduğunu söyleyen Mattis "Düşman henüz bölgeyle işinin bittiğini duyurmadı. O yüzden biz onlar savaşmak istediği sürece savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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