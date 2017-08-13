ABD’de ırkçı şiddet şoku

VIRGINIA’ya bağlı Charlottesville kentinde beyazların üstünlüğünü savunan yüzlerce ırkçı ve radikal sağcı ile antifaşistlerin karşı karşıya geldiği önceki günkü gösterilerde kan döküldü.

KENT NEDEN KARIŞTI

Kentteki olaylar, Amerikan İç Savaşı’nda Güney eyaletlerini temsil eden Konfederasyon Ordusu’nun komutanı General Robert Edward Lee’nin Virginia Üniversitesi’ndeki heykelinin kaldırılmasına yönelik plana karşı aşırı sağcı grupların yürüyüşler düzenlemesiyle başladı.

VALİ OHAL İLAN ETTİ

Neo-Nazi ve Ku Klux Klan gruplarının da aralarında bulunduğu ırkçıların katıldığı Cumartesi günkü yürüyüşe karşı solcu ve antifaşist örgütler de harekete geçti. Gösterilerde taraflar sık sık birbirlerine girerken, 15 kişi hastanelik oldu. Güvenlik güçleri, şiddet kullanan bazı eylemcileri gözaltına aldı. Virginia Valisi Terry McAuliffe, olaylar nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etti. Ancak bu hamle de olayları yatıştırmaya yetmedi.

James Alex Fields Jr. adlı 20 yaşındaki radikal sağcı bir eylemci, otomobiliyle antifaşist grupların arasına daldı. Saldırı sonucu 32 yaşında Heather H. Heyer adlı bir kadın hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı.

Gözaltına alınan Fields’in Cumhuriyetçi Parti’ye kayıtlı olduğunu yazan ABD medyası, şüphelinin gösteri sırasında çekilmiş fotoğraflarını da yayınladı. Saldırganın gösteride ‘Vanguard America’ (Öncü Amerika) adlı neo-nazi grup üyeleriyle yan yana olduğu ve üzerinde İtalyan faşizminin sembolü olan bir kalkan taşıdığı görüldü. Vanguard America, Fields’in kendi gruplarına üye olmadığını savundu.

HELİKOPTER DÜŞTÜ

Öte yandan, dünyanın dikkatle takip ettiği olayları havadan izlemek için kullanılan Emniyet’e ait bir helikopter düşerken, iki polis hayatını kaybetti. Helikopterin ağaçlık bir alana düşmesi daha fazla can kaybı yaşanmasını önledi.

Amerikan basını, James Alex Fields Jr.’ın saldırıdan saatler önce gösteride çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Fields’ın kapatılan Facebook sayfasında da Hitler’in bebeklik fotoğrafının da aralarında bulunduğu NAZİ imajları bulunuyordu. Tarih öğretmeni Derek Weimer da Fields’ın liseden beri Nazizme ilgi duyduğunu ve Hitler hayranı olduğunu söyledi.

‘TRUMP’LA İLGİLİ BİR ŞEY SANDIM’

Saldırgan James Alex Fields Jr.’ın annesi Samantha Bloom, AP haber ajansına yaptığı açıklamada oğlunun gösteriye katılacağını bildiğini ama gösteriyi ırkçıların organize ettiğinden haberi olmadığını kaydetti. Anne Bloom, “Bunun Trump’la ilgili bir şey olduğunu sandım. Trump, beyaz üstünlükçü biri değil” dedi. Saldırganın annesi, oğlunun bu kadar aşırı sağcı olmasına şaşırdığını söylerken, “Siyahi bir arkadaşı vardı” dedi.

NAZİLERE İLGİSİ LİSEDE BAŞLAMIŞ!

Lisede Fields’ın tarih öğretmenliğini yapan Derek Weimer şunları anlattı: II. Dünya Savaşı esnasındaki Nazi ordusuna ilişkin araştırma ödevi yaptı. İyi yazılmıştı ama Alman ordusuna ve SS’lere büyük bir sevgi duyduğu görülüyordu. Onlara hissettiği tutkudan uzaklaşmasını sağlayamadım. Beyazların üstünlüğüne de inanıyordu.”

MCMASTER: TERÖR TANIMINI KARŞILAR

Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster Virginia’daki olayı Amerikan ABC News kanalına değerlendirdi. McMaster, otomobille düzenlenen saldırının terör olayı olup olmadığı sorusuna, “Korkuyu körüklemek için halka karşı saldırı düzenlediğinizde bu terörizm tanımını karşılar” dedi.

TRUMP’A TEPKİ ÇIĞ GİBİ

Olay sonrası ABD Başkanı Donald Trump, “Yaşanan bu çok taraflı şiddet, nefret ve bağnazlık olaylarını en sert dille kınıyoruz, çok kötü. Bu sorun ülkemizde uzun zamandan beri yaşanıyor. Sadece Donald Trump ya da Barack Obama dönemine ait değil. Bu ülkenin yaralarını sarmalıyız. Bu yaraların tarihi çok eski zamanlara dayanıyor” dedi. Ancak Trump’ın açıklamasında ırkçıların ve radikal sağcıların adını vermemesi tepkiye yol açtı. Tepki gösterenler arasında partisi Cumhuriyetçiler’den önemli isimler de yer aldı:

- Cumhuriyetçi Colorado Senatörü Cory Gardner Twitter’dan “Sayın Başkan, kötülüğü ismiyle söylemeliyiz. Bunlar “beyaz üstünlükçülerdi” ve bu yerel terörizm” diye yazdı.

- Cumhuriyetçi Florida Senatörü Marco Rubio, “Naziler, Ku Klux Klan ve beyaz üstünlükçülerin vatansever tarafı yok. Amerika’nın olmak istediği şeyin tam zıttılar” dedi.

- Cumhuriyetçi Utah Senatörü Orrin Hatch, “Kardeşim Hitler’le savaşırken canını Nazi fikirleri ülkemizde yayılsın diye vermedi” ifadelerini kullandı.

Tepkiler üzerine Beyaz Saray’dan şu açıklama geldi: “Başkan açıklamasında şiddetin, bağnazlığın ve nefretin her türlüsünü kınadı. Elbette buna beyaz üstünlükçiler, KKK, neo-Nazi’ler ve tüm aşırılıkçılar dahil.”