‘ABD ve Rusya, Kürtleri göz ardı etmez’

Yeni felaketlerin ve savaşların yaşanmaması için IKBY’deki bağımsızlık referandumunun düzenleneceğini belirten Barzani, “25 Eylül’de yapılacak referandumun dönüşü yok” dedi. “Irak devletinin geçmiş yüz yıllık başarısız tecrübesini tekrar yaşamak istemediklerini” dile getiren Barzani, referandum sonrası Bağdat ile diyalog sürecini başlatacaklarını aktardı.

SINIRI KAPATMAZLAR

Barzani “ABD ile Rusya, IKBY’yi göz ardı etme konusunda anlaştı mı” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Kürdistan halkı son 100 yıl içinde kendini korumak için büyük bedeller ödedi. Şimdi daha güçlü olan Kürdistan, terörü yenilgiye uğratabildi, kurbanlar vererek uluslararası toplumu savundu. Bu yüzden göz ardı edilmemiz için bir anlaşmanın olduğunu düşünmüyorum.” Barzani, referandumun ardından Türkiye ve İran’ın bu bölgeyi abluka altına alacağı iddialarıyla ilgili olarak, “Sınırı kapatacaklarına inanmıyorum” değerlendirmesinde bulundu.