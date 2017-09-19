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    ABD ve İsrail ortak füze savunma üssü kurdu

    Hürriyet Haber
    19.09.2017 - 07:46 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 07:46

    ABD ile İsrail tarafından İsrail topraklarında kurulan ortak füze savunma üssünün açılışı gerçekleştirildi. İsrail'in güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde, ABD ve İsrail tarafından kurulan ortak füze savunma üssünün açılışının gerçekleştirildiği bildirildi.

    İsrail Kanal 2 televizyonunun haberinde, İsrail Füze Savunma Komutanı General Zvika Haimovich'in, "ABD'li dostlarımızla İsrail'de ilk defa kurduğumuz askeri füze savunma üssünün açılışını yaptık" dediği belirtildi.

    Sputnik'in aktardığına göre ABD bayraklarının askeri üs üzerinde dalgalanmaya başladığını belirten General Haimovich, bu adımın belirli bir olaya ya da potansiyel bir tehdide doğrudan tepki olmadığını, aksine 2014'teki Gazze savaşından alınan "dersler" ve istihbarat raporları çerçevesinde gelecekte olması muhtemel risklerin bir bileşimi olduğunu kaydetti.

    "Etrafımızda uzak, yakın çok fazla düşmanımız var" ifadesini kullanan Haimovich, ülkenin güneyinde kurulan ortak askeri üsle ilgili ayrıntıya yer vermedi.

    Etiketler: ABD , israil , füze
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