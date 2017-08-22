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    ABD turnesi iptal edildi

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    22 Ağustos 2017 - 22:10Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 22:11

    VENEZUELA’nın ünlü müzik şefi Gustavo Dudamel’in, ABD’ye düzenleyeceği turne, Devlet Başkanı Nicolas Maduro engeline takıldı.

    Hükümetin ülkedeki protestoları yasaklamasını eleştirmesi üzerine Maduro’nun sert tepkisiyle karşılaşan Dudamel’in, hükümet destekli Venezuela Ulusal Gençlik Orkestrası ile 9 Eylül’de ABD’ye düzenleyeceği turne iptal edildi. Şef Dudamel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, turnenin iptal olmasını “içler acısı” olarak değerlendirerek, “Daha iyi bir Venezuela ve daha iyi bir dünya için çalmaya ve mücadeleye devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Dudamel, mayıs ayında ülkedeki protesto gösterilerinin hedefindeki hükümete tepki göstermiş, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında Venezuela’da ikinci ayına giren protesto gösterilerinde yaşamını yitiren 17 yaşındaki Armando Canizales’in, zamanında kendi kariyerini de şekillendiren, devletin desteklediği ‘El Sistema’ müzik eğitimi programının öğrencisi olduğunu belirtmişti.

    Hükümet karşıtı açıklamalarda bulunan Dudamel’e tepki gösteren Maduro, geçen hafta, yıllarca kendisinin en büyük destekçilerinden biri olan ünlü şefi, Venezuela’nın düşmanları tarafından oyuna getirilmekle suçlamıştı. Dudamel’in, Venezuela Ulusal Gençlik Orkestrası ile 9 Eylül’de başlaması planlanan turne kapsamında ABD’de Washington, Chicago, Los Angeles ve San Francisco’da konser vermesi bekleniyordu. Venezuela’da 1975’te çocuk ve gençler için kurulan El Sistema isimli müzik projesinin içinde yetişen 36 yaşındaki Dudamel, 9 Ağustos 2011’de Simon Bolivar Senfoni Orkestrası ile Türkiye’ye gelmişti. 

    Etiketler: Venezuela , ABD , gazetehaberleri
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