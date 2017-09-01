ABD - Rusya arasında “göze göz, dişe diş” düello devam ediyor

Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde Ukrayna ile başlayan ve ardından Suriye ile devam eden derin kriz karşılıklı diplomatik darbelerle devam ediyor.

Diplomatik düellonun sıradaki adımı Amerika yönetimi atarak, Rusya’nın San Francisco’daki konsolosluğunu 48 saat içinde kapatılmasını talep etti. Ayrıca Rusya’nın Washington ile New York’taki konsolosluk binalarını da aynı akıbet bekliyor.

Rusya’ya karşı diplomatik misilleme kararının Başkan Donald Trump tarafından alındığını ilan eden sözcü Heather Nauert, “Başkan Trump, San Francisco’daki Rus konsolosluğunun kapatılma kararını şahsen vermiştir. Bu adım ne denli ciddi olduğumuzu gösteriyor” dedi.

Diplomatik misyonlar savaşında Moskova’da geri kalmadı. Rusya lideri Vladimir Putin’in basın danışmanı Dmitriy Peskova, Rusya’nın da en yakın zamanda karşı adımlar hazırlayacağını duyurdu.

ABD ile Rusya arasında diplomasi savaşı 29 Aralık 2016 tarihinde başlamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerika’da görev yapan 35 Rus diplomatı casusluk imasıyla sınır dışı etmişti. Ayrıca Rusya’ya ait iki villanın kapısına kilit vurulmuştu.

Misilleme adımı için Trump’ın tam anlamıyla göreve başlamasını ve Putin ile göz göze görüşmesini bekleyen Moskova, 28 Temmuz 2017 tarihinde Rusya’da çalışan 700 Amerikalı diplomat sayısının 455 kişiye azaltılmasını talep etti. Ayrıca başkent Moskova’da Amerikan misyonu tarafından sayfiye yeri olarak kullanılan Serebreniy Bor konuk evine kilit vurdu.

31 Ağustosta ise ABD’nin yeni misilleme adımı atılmış oldu. Gözlemciler, ABD ile Rusya arasında diplomatik dalaş bu şekilde devam ederse yakında iki başkentte sadece iki büyükelçilik kalacağını dile getiriyor. İki ülke vatandaşları ise konsolosluk hizmetleri için üçüncü ülkelerdeki diplomatik temsilciliklere başvurmak zorunda kalacak

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