ABD ordusu maaşsız kaldı

ABD’de Cumhuriyetçiler ile Demokratlar bütçe konusunda anlaşamayınca hükümet kısmen kepenk kapattı. Birçok federal kurumun bazı hizmetlerini cuma günü itibariyle geçici olarak askıya almasına yol açan bütçe krizi, milyonlarca kamu çalışanının ücret almadan mesai yapmasına ya da zorunlu izne çıkarılmasına neden olacak. Kamu çalışanları gibi Amerikan ordu personeli de maaş alamayacak. ABD Başkanı Trump, Demokrat Partililere tepki göstererek “Başkanlığımın birinci yıldönümü ve Demokratlar bana güzel bir hediye vermek istedi” diye tweet attı. Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan üçüncü geçici bütçenin süresi önceki gece Washington saatiyle 00.00’da doldu. Cumhuriyetçiler ile Demokratların dördüncü geçici bütçe tasarısını gece yarısından önce Kongre’den geçirememesi, federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle geçici olarak ‘kepenk kapatmasına’ neden oldu.

800 BİN GÖÇMENİN KADERİ MASADA

Söz konusu tasarı, ABD Temsilciler Meclisi’nden önceki gün geçmesine karşın ABD Senatosu’nda gerekli olan 60 ‘evet’ oyuna ulaşamadı. Demokratların bütçe tasarısına şiddetle karşı çıkmasında, ülkeye çocuk yaşta aileleri tarafından kaçak olarak getirilen 800 bin civarında genç göçmeni koruyan DACA isimli programa yönelik anlaşmazlık önemli rol oynadı. Trump, geçen yıl eylül ayında DACA’yı sonlandırmıştı ancak yasa, 5 Mart’a kadar yürürlükte kalacak. Demokratlar, DACA’dan etkilenen göçmenlerin uzun süredir ülkede yaşayan kişiler olduğunu vurguluyor. Söz konusu program, göçmen ailelerin çocuklarına gerekli belgeleri olmasa bile ABD’de kalma hakkı tanıyordu. İptal edilen DACA ile ilgili bir düzeltme yapılmazsa 800 bin göçmen ülkeden sınırdışı edilme riskiyle yüzyüze kalacak. Demokrat Kongre üyeleri ise bütçe tasarısına destek verme karşılığında DACA programının kaldırılmasından doğacak sınırdışı durumunun düzeltilmesi şartını koştu.

TRUMP: GÜVENLİĞİMİZDEN ÇOK GÖÇMENLERİ DÜŞÜNÜYORLAR

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter mesajlarında uzlaşma sinyali vermedi. Trump, “Demokratlar, ordumuz ve güvenliğimizden çok yasadışı göçmenlerin durumundan endişeli. Kolayca bir anlaşma yapabilirlerdi ama bunun yerine Shutdown (kepenk kapatma) oynamaya karar verdiler” ifadelerini kullandı. Senato’da 51 Cumhuriyetçi Senatör olduğunu ve gerekli olan 60 sayısını yakalayamadıklarını ifade eden Trump, 2018’deki Senato seçimlerinde daha fazla Cumhuriyetçinin koltuk kazanması gerektiğini vurguladı. Mevcut durumda 100 koltuklu Senato’da Cumhuriyetçilerin 51, Demokratların 47 üyesi var. 2 üye de bağımsız olarak seçilse de Demokrat Partililere yakın. Demokrat Partili Senato Azınlık lideri Chuck Schumer ise Trump’ı suçladı. Cumhuriyetçilerin, Trump anlaşmayı reddettiği için ‘Hayır’ dediğini söyleyen Schumer, “Kepenk kapatmanın suçu tamamen Başkan Trump’ın omuzlarında” dedi.

PENCE: ASKERLER GÖREVİNE ODAKLANSIN

Ortadoğu ziyareti öncesinde uçağı yakıt ikmali için İrlanda’ya indiğinde Amerikalı askerlerle bir araya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, hükümetin ordu personeline maaş ödemesini durdurması ile ilgili açıklamada bulundu. Pence, Amerikan askerlerine “Bunu Washington’da çözeceğiz. Siz görevinize odaklanın. Maaş çekiniz hakkında endişe etmeyin” dedi.

EN SON 2013’TE OLDU

Federal mali yılın 1 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de sona erdiği ABD’de her yıl yaşanan bütçe krizleri şimdiye kadar 12 kez kepenk kapatmaya yol açtı. Bunların sonuncusu 2013 yılında önceki ABD Başkanı Barack Obama görevdeyken olmuştu. Kongre’nin bütçe üzerinde mutabakata varamamasından ötürü 1-17 Ekim 2013 tarihleri arasında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda görev yapan 800 bini aşkın kamu çalışanı, 16 gün boyunca işlerine gidemezken, binlerce gardiyan, polis ve sınır kontrol görevlisi ücret alamadan çalışmıştı. Süreç, ülke ekonomisine 24 milyar dolar zarar ettirmişti.

HÜKÜMET KAPANDIĞINDA NE OLUYOR?

Memurlara maaş ödenmesi duruyor, ancak geçmiş pratiklerde maaş alamayan memurlara daha sonra çalıştıkları dönemin parası ödenmişti. Müzeler ziyarete kapanıyor. Ulusal parklara da ziyaretçi alınmıyor. Pasaport başvuruları erteleniyor. Sosyal güvenlik kartı kaybolanların yenileme başvuruları durduruluyor.