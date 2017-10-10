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    ABD ile vize krizine neden olan Metin Topuz narkotik operasyonunda

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 13:02 | Son Güncelleme:

    Gözaltına alınması ABD ile vize krizine neden konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un 1996 yılında İstanbul polisi ile katıldığı uyuşturucu operasyonundaki görüntüsü ortaya çıktı.

    ABD ile vize krizine neden olan ABD Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un ABD'nin Uyuşturucu İle Müdacele Dairesi'nin (DEA) İstanbul Emniyeti narkotik irtibat görevlisi olduğu ortaya çıkmıştı.

    Cumhuriyet'in haberine göre, polis muhabiri Önder Şuşoğlu ABD ile Türkiye arasında vize krizine neden olan Metin Topuz'un 1996 yılında İstanbul'da katıldığı ve 750 kg uyuşturucunun ele geçirildiği Hurşit Han operasyonunda çekilen fotoğrafını paylaştı. 

    O dönem polis muhabiri Emrullah Erdinç'in çektiği fotoğrafta Metin Topuz DEA yeleği ile ele geçirilen uyuşturucuların başında duruyor. Yanında da dönemin narkatik ve İnterpol şube müdürüleri, gazeteciler ve görevli polisler var. 

    HURŞİT HAN OPERASYONU NEDİR?

    Pakistan'dan Türkiye'ye 750 kilogram bazmorfin getirdikleri iddiasıyla uyuşturucu kaçakçısı Hurşit Han'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi uyuşturucu ile birlikte yakalandı.Sanıkların 9'u 6 yıl 8 ay ile 30 yıl 8 ay arasında çeşitli ağır hapis cezalarına çarptırıldı.

    Uyuşturucu yüklü kamyon Horasan'da yakalanmıştı

    Sanıklardan Hurşit Han ve Şükrü Han'ın, 1995 yılının Temmuz ayında Pakistan uyruklu Hacı İbrahim ile Türkiye'ye İran üzerinden bazmorfin getirmek için anlaşmışı, taşıma işini de TIR şirketi bulunan Şevket, Şükrü ve İdris Çağırtekin'in kilogramı 700 mark karşılığında üstlenmişti. Sakarya'daki çiftlik evine getirilmesi planlanan TIR, Horasan'da yakalanmıştı.

     

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    Etiketler: metin topuz , abd , türkiye , vize krizi
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