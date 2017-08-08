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    'ABD, Haşdi Şabi'yi vurdu' iddiası

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 10:37Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 11:27

    ABD'nin İran destekli Haşdi Şabi milislerine saldırı düzenlediği açıklandı. Olayda, 36 milisin öldüğü, 80 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

    Dün sabah Irak'ın batısında yer alan Ekaşat bölgesinin karşısındaki Suriye toprakları içerisinde meydana gelen saldırıda, Haşdi Şabi milislerinden çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ileri sürüldü.

    AA'nın haberine göre Irak-Suriye sınırındaki milislere düzenlenen topçu saldırılar karşısında Irak merkezi hükümetinden "sessiz kalınmaması" istenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:  "ABD'nin bu saldırısı cezasız kalmayacaktır. Irak-Suriye sınırının korunması çağrısında bulunuyoruz. ABD'nin kendi ajandası için o sınırları ele geçirilmesine izin verilmeyecektir."

    Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi kaynakları ise Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. 

    Irak merkezi hükümeti veya ABD'li yetkililerden ise henüz söz konusu saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Terör örgütü DEAŞ'ın büyük oranda elinde tuttuğu Irak-Suriye sınırının bir kısmı Haşdi Şabi milislerinin denetimine bulunuyor.

    Etiketler: ABD , ırak , Haşdi Şabi
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