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    ABD alarmda! Herkes Irma kasırgasına kilitlendi!

    AA
    07.09.2017 - 07:40 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 10:03

    Saatteki hızı yaklaşık 300 kilometreye yaklaşan Irma kasırgası, ABD'de korkuya neden oldu. ABD Ordusu, Key West deniz havacılık istasyonundaki 5 bin asker ve sivili tahliye etti.

    Atlantik Okyanusunda görülen ve saatteki hızı 297 kilometreye kadar çıkan Irma kasırgasının ABD'yi vurma ihtimali, ülkede büyük bir korkuya neden oldu.

    ÜÇ ÜLKEYİ VURDU

    Beşinci kategorideki kasırganın Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Küba'yı vurduktan sonra hafta sonu ABD'de etkili olması bekleniyor.

    ABD'nin Florida eyaletindeki korkulu bekleyiş ve kasırga hazırlıkları devam ediyor. Irma kasırgasının etkili olduğu Antigua and Barbuda'ya bağlı Leeward Adalarındaki yerel yetkililer, elektrik ve iletişim hatlarında kesintilere neden olması dolayısıyla halka kapalı yerlerde kalmaları çağrısında bulundu.

    6 ADA TAHLİYE EDİLDİ

    Porto Riko ve Virjin Adalarında acil durum ilan edilmesine neden olan kasırga yüzünden Bahamalarda 6 ada tahliye edildi.

    ABD alarmda Herkes Irma kasırgasına kilitlendi

    Leeward Adalarında 3,4 metre yüksekliğinde dalgalara yol açan Irma kasırgasının, Turks ve Caicos Adalarında hafta sonuna doğru 6 metrelik dalgalar oluşturması tahmin ediliyor.

    ABD'de Teksas ve Louisiana eyaletleri, Harvey fırtınasının yaralarını sarmaya çalışırken, Atlantik üzerinden gelen Irma kasırgasının Florida'yı vurma ihtimali, eyalet sakinlerinde büyük bir korkuya neden oldu.

    ABD alarmda Herkes Irma kasırgasına kilitlendi

    ABD'de kasırga kategorilerinin kent yaşamına olan etkisini anlatan grafik. 'Wind Category 5' (5. seviye kasırga) yapıları kökünden sökecek etkiye sahip. 

    Meteoroloji uzmanları, Irma kasırgasının, Florida'yı vurma ihtimalinin gittikçe yükseldiğini kaydetti.

    ACİL DURUM KARARI ALINDI

    Kasırga nedeniyle Florida'da önceki gün eyalet genelinde acil durum kararı alınmıştı.

    Florida'nın Monroe Count idari amirliği, Key West bölgesinde yaşayanların zorunlu tahliye edilmesine karar verdi.

    ABD Ulusal Kasırga Merkezi yaptığı son açıklamada, "Irma, potansiyel olarak yıkıcı olan beşinci kategorideki kasırga ve etkili olduğu bölgelerde hayatı tehdit eden rüzgar ve tehlikeli yağışlara yol açacak" ifadesini kullandı.

    HALK MARKETLERE AKIN EDİYOR, RAFLAR BOŞALDI

    Yetkililer, kasırganın vurma ihtimali olan Miami-Dade County'de oturanlara, deniz seviyesinin yüksek olduğu yerleşim yerlerine gitmeleri uyarısında bulundu.

    ABD alarmda Herkes Irma kasırgasına kilitlendi

    Kasırganın etkilemesi beklenen bölgelerde, halkın marketlere akın ettiği ve rafları boşalttığı belirtiliyor. ABD ordusu, Florida'nın Key West bölgesinde bulunan Deniz Kuvvetlerine bağlı deniz havacılık istasyonundaki 5 bin kişiyi tahliye etti.

    F-16'LAR TAŞINIYOR

    ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü Patrick Ryder, kasırga beklentisi nedeniyle F-16 uçaklarının büyük bir kısmının güney Florida'daki Homestead Hava Koruma Üssüne taşınmasına yönelik bir plan hazırladıklarını bildirdi.

    IRMA'DAN SONRA JOSE ADINDA YENİ BİR FIRTINA ÇIKACAK

    Uzmanlar, Irma kasırgasının ardından Atlantik Okyanusu'nda çarşamba akşamı itibarıyla saatteki hızı 160 kilometreye ulaşacak Jose adında yeni bir tropikal fırtınanın çıkmasının beklendiğini açıkladı.

    ABD, KÜBA'YA GİDECEK VATANDAŞLARINI UYARDI

    Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Irma kasırgasının etkili olması beklenen Küba'ya seyahatte bulunacak vatandaşlarını uyararak seyahat planlarını yeniden gözden geçirmelerini istedi.

    ABD alarmda Herkes Irma kasırgasına kilitlendi

    Açıklamada, Irma'nın hayatı tehdit edecek derecede sel, toprak kayması ve deniz sularının yükselmesine yol açacağını ve bakanlığın 6 Eylül'de kasırga nedeniyle ABD hükümeti çalışanlarının ve ailelerinin adadan ayrılmalarına izin verdiğini kaydetti.

    Etiketler: Irma kasırgası , felaket , ABD , son dakika , haber
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