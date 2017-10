AB vatandaşlarına ‘burada kalın’ çağrısı’

İNGİLTERE Başbakanı May, Brüksel’deki AB Liderler Zirvesi öncesi Facebook hesabından ülkesinde yerleşik AB vatandaşlarına yönelik bir mesaj yayımladı. Mesajında Brexit müzakerelerinin en tartışmalı konularından biri olan, Birleşik Krallık’ta yaşayan AB vatandaşlarının durumuna değinen May, ‘vatandaşların haklarının her zaman öncelik verdiği’ bir konu olduğunu söyledi. May, “Diğer liderlerin de benimle aynı hedefi olduğunu biliyorum. Hedefimiz, Birleşik Krallık’ta yaşayan AB vatandaşları ile AB ülkelerinde yaşayan Birleşik Krallık vatandaşlarının haklarını korumak” dedi.

‘BUNDAN DAHA AÇIK OLAMAZDIM’

Adaya yerleşmiş AB vatandaşlarının ülkeye büyük katkılarda bulunduğunu vurgulayan May, şöyle devam etti: “Kendilerinin ve ailelerinin kalmalarını istiyoruz. Bundan daha açık olamazdım. Bugün Birleşik Krallık’ta yasal olarak yaşayan AB vatandaşları (Brexit sonrasında) burada kalabilecek.”

Süresiz oturma hakkı bulunanların, sorunsuz bir şekilde yerleşik statüye geçiş yapabileceklerini de aktaran May, insanların ailelerin birlikte olmasını istediklerini kaydetti.

SAYILARI 3 MİLYON 200 BİNİ BULUYOR

İngiltere’de beş yıl geçiren AB vatandaşlarına süresiz oturuma başvurma hakkı bulunuyor. Ancak süreç, karmaşık ve bürokratik olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta yaklaşık 3 milyon 200 bin AB vatandaşının, AB ülkelerinde de yaklaşık 1 milyon 200 bin Birleşik Krallık vatandaşının yaşadığı tahmin ediliyor.

Ülkenin AB ile yürüttüğü Brexit müzakerelerindeki en önemli başlıklardan birini de AB’deki Birleşik Krallık vatandaşları ile Birleşik Krallık’taki AB vatandaşlarının haklarının karşılıklı olarak korunması oluşturuyor. Bu konuda bir anlaşmaya varılamaması halinde Brexit sürecinin tamamlanacağı 2019’dan itibaren taraflar birbirilerinin vatandaşlarını sınır dışı edebilecek.