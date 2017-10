AB ile İngiltere topu birbirlerine atıyorlar

İNGİLTERE Başbakanı May, meclisin alt kanadı Avam Kamarası’nda milletvekillerini Brexit müzakerelerinde mevcut durum hakkında bilgilendirdi. Brexit’in ardından AB ülkeleri ile ‘derin ve özel bir ortaklığı’ sürdürmek istediklerini belirten May, “Bu ortaklığı başarmak sadece bizim değil AB’nin 27 üyesinin de liderlik ve esneklik sergilemesine bağlı olacak” dedi.

İtalya’nın Floransa kentinde yaptığı konuşmada ülkesinin müzakerelerle ilgili yaklaşımını ortaya koyduğunu anımsatan May, “Bir sonraki aşamayı dört gözle bekliyoruz ancak top onların bahçesinde. Olumlu bir karşılık alacağımız konusunda iyimserim” diye konuştu.

‘HER ZAMAN PÜRÜZSÜZ OLMAYACAK’

Sadece Birleşik Krallık için değil AB için de en iyi anlaşmayı sağlamayı amaçladıklarını anlatan May, “İlerleme her zaman pürüzsüz olmayacak ancak müzakerelere yapıcı bir şekilde, dostluk ve iş birliği ruhuyla, gözümüzü geleceğe sabitleyerek yaklaşırsak felaket tellallarını haksız çıkarabileceğimize inanıyorum” görüşünü dile getirdi.

CORBYN: KARMAŞAYA DÖNÜŞTÜRDÜLER

May’in ardından söz alan ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn ise hükümetin AB referandumunun üzerinden 16 ay geçmesine karşın bu konuda herhangi bir kayda değer ilerleme sağlayamadığını söyledi. “Floransa konuşması hükümetin Brexit’i nasıl bir karmaşaya dönüştürdüğünü kanıtladı” diyen Corbyn, Theresa May’in de 1.5 yıla yaklaşan görev süresini heba ettiğini ileri sürdü.

AB SÖZCÜSÜNDEN MAY’E YANIT

AB Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas ise Başbakan May’in ‘top AB’nin bahçesinde’ açıklamasına, “Bu bir top oyunu değil. Müzakereler belli bir sıra çerçevesinde yürütülüyor. Boşanma olan birinci bölüm için herhangi bir çözüm bulunamadı. Yani top tamamıyla İngiltere’nin sahasında” ifadelerini kullandı.