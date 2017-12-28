A2 TV nasıl canlı izlenir? İşte a2 frekans bilgileri

A2 kanalı frekans bilgileri ve yayın yaptığı platformlar birçok vatandaş tarafından oldukça merak uyandırmıştı. Dün resmen gündeme düşen A2 kanalı için vatandaşlar frekans bilgilerini merak ediyorlardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ki bazı maçların A2 kanalında yayınlanacağını öğrenenen sporseverler, kanal bilgilerini hemen araştırmaya başladılar. A2 kanalında bu akşam yayınlanacak olan Galatasaray Elazığspor maçını izlemek isteyen vatandaşlar için A2 kanal frekans bilgileri ve hangi platformlarda kaçıncı kanalda yer aldığını haberimizin içinden öğrenebilirler.

İşte futbol severlerin merak ettiği A2 kanalının frekans bilgileri ve TV platformlarında hangi kanalda yer alacağına dair bilgiler:

A2 TV bu akşam Türkiye Kupası maçı ile yayın hayatına başlıyor. İzleyiciler merakla A2 TV'nin frekans bilgilerini ve yayınlanacağı kanal numarasını merak ediyor. A2 TV'nin yayın hayatına başlamasıyla birlikte hem yayınlanacağı kanal listesi hem de frekans bilgileri belli oldu. İşte A2 TV frekans bilgileri

A2 frekans bilgileri kanalın internet sitesi üzerinden tüm izleyicilere duyuruldu. Türk futbolunun önemli organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası maçlarının bazılarını yeni açılan A2 kanalı üzerinden yayınlayacağını duyuran ATV, A2 frekans bilgilerini paylaştı. İşte birçok maçın verileceği A2 TV frekans bilgileri ve Digitürk, Teledünya, Türkcell TV, Tivibu platformlarındaki kanal numarası.

A2 TV KANAL FREKANSI

A2 kanalını uydularına eklemek isteyen izleyicilerin, aşağıdaki frekans bilgilerini receiverlarının ayarlar kısmındaki kanal ekleme bölümüne yazmaları gerekmektedir.

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)

A2 KANALINI NASIL İZLERİM?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yeni kanalı olan A2 kanalını televizyonunuzdan veya internet üzerinden izleyebilirsiniz. Televizyondan izlemek için yukarıdaki frekans bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır.

A2 TV DİGİTÜRK VE DİĞER PLATFORMLARDA KAÇ NUMARALI KANALDA OLACAK?

Digiturk'te 35 nolu kanalda yayın hayatına başlayacak olan A2, Teledünya'da 37 nolu kanal, Turkcell TV'de 29 nolu kanal, Tivibu'da ise 59 nolu kanalda izleyicilerle buluşacak.