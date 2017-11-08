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    959 mahalleden 539'unda lise yok

    AA
    08.11.2017 - 23:54 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin yürüttüğü ‘Mahallem İstanbul Projesi’ ile kentteki liselerin haritası çıkarıldı. Buna göre megakentin 959 mahallesinin 420’sinde lise varken 539’unda yok.

    ‘Mahallem İstanbul Projesi’, liselere girişte uygulanacak yeni sistemin mahalleler açısından nasıl bir değişim yaratacağıyla ilgili veriler sunuyor. İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, İstanbul’da en başarılı liselerin hangi bölgelerde yoğunlaştığını incelediklerini belirterek, 2017 taban puanlarına göre okulları kategorize ettiklerini söyledi. Buna göre İstanbul’daki en yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği ilk 100 lise Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Bakırköy, Beşiktaş ve Şişli’de yoğunlaşırken, ikinci 100 lise ise Ümraniye, Ataşehir, Pendik, Maltepe ve Bağcılar’da. Şehirdeki 959 mahalleden 539’unda lise yok.

    Prof. Dr. Murat Şeker, İstanbul’da lise yoğunluğunun merkez ilçelerde kümelendiğini belirterek, şu bilgileri verdi: “Liseler kurulurken bölgenin nüfusu değil, daha çok merkezi bölgeler tercih ediliyor. Örneğin, 189 bin nüfusu olan Beşiktaş’ta 18 lise varken, 795 bin nüfuslu Esenyurt’ta sadece 17 lise eğitime devam ediyor. Dolayısıyla yeni sistemin İstanbul’un nüfus yapısıyla entegrasyonu zaman alacak. Değişen liseye giriş sistemiyle İstanbul’da son yıllarda izlenen kentin merkez ilçelerinden dış ilçelere doğru nüfus hareketliliği tersine dönebilir. İstanbul’da yer alan 959 mahalleden 420’sinde lise bulunuyor, geri kalan mahallelerde şu an için herhangi bir lise faaliyette değil. Lise olmayan mahallelerin önemli bir bölümü önceden köy olup sonra mahalleye dönüştürülen yerler.” 

    Etiketler: liseye giriş sistemi , gazetehaberleri
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