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    8 aylık hamile olduğunu düşünen genç kadın hayatının şokunu yaşadı

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 21:10 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 21:10

    22 yaşındaki Kirty Butler, 8 aylık hamile olduğunu düşünüyordu. Ultrasona giren kadın öğrendiği gerçek sonrası hayatının şokunu yaşadı.

    İngiltere'de yaşayan Kirsty Butler ve erkek arkadaşı Celern çifti ilk başta aldıkları haberler büyük sevinç ve beklenti içerisine girmişlerdi. Genç çift, bir bebek bekliyordu... Fakat Butler'ın karnında büyüyen şey maalesef bir bebek değildi.



    8 aylık hamile olduğunu düşünen genç kadın hayatının şokunu yaşadı

    Daily Mail'in haberine göre 30. haftada ultrasona giren Kirsty'nin hamile olduğu kesinleşti ancak 30 haftalık değil, sadece 6 haftalık hamileydi ve karnındaki şişlik aslında bir yumurtalık kistiydi.

    8 aylık hamile olduğunu düşünen genç kadın hayatının şokunu yaşadı

    Daha da kötüsü yumurtalığını yavaş yavaş yok eden kist bebeğin hayatını tehlikeye attığı için acilen hayati bir ameliyata alınması gerekiyordu.

    8 aylık hamile olduğunu düşünen genç kadın hayatının şokunu yaşadı

    Doktorların büyük çabalarına rağmen Kirsty 11 haftalıkken bebeğini kaybetti. Genç kadın kisti kötü huylu olmadığı için şanslıydı ancak 30'a 20 cm'lik kist bebeğinin ölümüne neden olmuştu.

    8 aylık hamile olduğunu düşünen genç kadın hayatının şokunu yaşadı

    Etiketler: hamile , yumurta kisti , ultrason , hamilelik , Kirsty Butler
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