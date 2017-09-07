8 aylık hamile olduğunu düşünen genç kadın hayatının şokunu yaşadı

İngiltere'de yaşayan Kirsty Butler ve erkek arkadaşı Celern çifti ilk başta aldıkları haberler büyük sevinç ve beklenti içerisine girmişlerdi. Genç çift, bir bebek bekliyordu... Fakat Butler'ın karnında büyüyen şey maalesef bir bebek değildi.











Daily Mail'in haberine göre 30. haftada ultrasona giren Kirsty'nin hamile olduğu kesinleşti ancak 30 haftalık değil, sadece 6 haftalık hamileydi ve karnındaki şişlik aslında bir yumurtalık kistiydi.

Daha da kötüsü yumurtalığını yavaş yavaş yok eden kist bebeğin hayatını tehlikeye attığı için acilen hayati bir ameliyata alınması gerekiyordu.

Doktorların büyük çabalarına rağmen Kirsty 11 haftalıkken bebeğini kaybetti. Genç kadın kisti kötü huylu olmadığı için şanslıydı ancak 30'a 20 cm'lik kist bebeğinin ölümüne neden olmuştu.