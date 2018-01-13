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    50. yıl ziyareti

    ANKARA
    13.01.2018 - 00:36 | Son Güncelleme:

    TÜRK Eğitim Derneği (TED) Ankara Koleji Mezunları Derneği kuruluşunun 50’inci yılını Atatürk’ün huzurunda kutladı.

    Mezunlar, kutlama programı kapsamında önceki gün ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün huzuruna çıkarak kırmızı-beyaz çiçeklerden oluşan çelengi mozoleye bırakan TED mezunları, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu. TED mezunları, İsmet İnönü’nün mezarını da ziyaret etti. TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Polat, törende Anıtkabir özel defterine şunları yazdı: “Kurucusu ve esin kaynağı olduğunuz TED Ankara Koleji mezunu ve Mezunlar Derneği’nin ilk kadın başkanı olarak huzurunuza çıkmanın büyük onur ve kıvancını yaşamaktayım. Türk Eğitim Derneği’nin temelleri bundan tam 90 yıl önce şahsınız ve Türkiye Cumhuriyetini kuran silah arkadaşlarınız öncülüğünde atıldı. Ve ardından gururumuz, okulumuz Ankara Koleji kuruldu. Ülkemizin aydınlık geleceğini inşa eden meşaleleri yarınlara hazırlayan okulumuzun mezunları olarak derneğimizin 50. yaşını sizin huzurunuzda kutluyoruz.”

    KURULUŞ KOKTEYLİ
    Derneğin, “Geleneksel Kuruluş Kokteyli” ise bugün saat 19.00’da İncek’teki Kolej-IN sosyal tesisinde düzenlenecek. Yaklaşık bin kişiye ev sahipliği yapması beklenen gecede Royal Band grubu sahne alacak ve DJ performansı sergilenecek.

    Etiketler: gazetehaberleri
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