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    5 yıldızlı otelin mutfağında korkunç kaza

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 14:19 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 14:19

    Kuşadası’nda 5 yıldızlı bir otelin mutfak bölümünde staj gören 17 yaşındaki turizm lisesi öğrencisi, kaynar et suyu kazanına düşerek ağır şekilde yaralandı. 

    Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Ilıca mevkiinde 5 yıldızlı bir otelin mutfak bölümünde staj gören Kuşadası Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencisi A.E. (17) bir anlık dalgınlık sonucu geri geri giderken mutfağın ortasında duran kaynar et suyu kazanına düştü.

    Vücudunun büyük bölümü ile elleri yanan ve ağır şekilde yaralanan A.E., önce Aydın’a, ardından da İzmir’e sevk edildi.

    Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık bölümünde tedavi altına alınan A.E.’nin hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

    Etiketler: Otel , turizm lisesi öğrencisi , kaynar et suyu kazanı
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