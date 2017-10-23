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    5 metre yükseklikten düşen genç kız ağır yaralandı

    İHA
    23.10.2017 - 21:35 | Son Güncelleme:

    Adana’da iki katlı evin çatı katından 5 metre altında bulunan başka bir evin çatı katına düşen genç kız ağır yaralandı.

    Olay, Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi Şakirpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Ebru D., ailesiyle birlikte müstakil evlerinin çatı katında iken bir anda dengesini kaybederek tek katlı bir müstakil evin çatısına düştü. Ailesi durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye Cankur ekipleri, genç kızı çatıdan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 5 metre yükseklikten düşen genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaldırıldığı özel hastanede tedavisi devam ediyor.

    Etiketler: adana , genç kız
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