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    5 danışmanı gitti

    Fatma AKSU / İSTANBUL
    22.10.2017 - 01:06 | Son Güncelleme:

    Kadir Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifasının ardından 5 danışmanı nezaketen istifalarını yeni başkan Mevlüt Uysal’a sunmuştu. Danışmanların istifaları işleme konuldu ve isimleri İBB’nin kurumsal kimliğinden çıkarıldı.

    İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan Kadir Topbaş’ın ayrılmasından hemen sonra ilk istifa eden isim 4 yıldır basın danışmanlığı görevini yürüten Serkan Fıçıcı ile Beyoğlu Belediye Başkanlığı döneminden beri özel kalem müdürlüğü görevini yürüten Muhsin Doğan olmuştu. Ayrıca Topbaş’a yakın isimlerden olan ve Dış İlişkiler Danışmanlığı’nı yapan Kortan Çelikbilek de, Topbaş’la birlikte görevinden istifa etti.

    YANARDAĞ GETİRİLDİ
    Serkan Fıçıcı’dan önce Topbaş’ın 7 yıl basın danışmanlığını yapan isim olan Ahmet Faruk Yanardağ, Mevlüt Uysal’ın yeni basın danışmanı oldu.

    Belediye yetkililerinden edinilen bilgiye göre Topbaş’ın istifasıyla, başkan danışmanları nezaketen istifa dilekçelerini sunduğu ancak yönetimin çalışmak isteyen danışmanların bazılarıyla çalışmaya devam etmeyi düşündüğü öğrenildi.

    KİMLER AYRILDI
    Gözler şimdi İBB iştiraklerine çevrilirken, Topbaş’la birlikte istifa edip, görevi bırakan ilk isimler şunlar oldu:

    -1994’te İBB’yi giren müdürlük, daire başkanlığı ve genel sekreter yardımcılığı görevlerinde bulunan Sabri Dereli. 2011’de emekli olan Dereli, 2013 yılından beri Topbaş’ın danışmanlığını yapıyordu.

    -Prof. Dr. Erman Bülent Tuncer.

    -Mimar Tülin Ersöz. Kartal, Kadıköy belediyelerinde de çalışan Ersöz, 2000-2004 yılları arasında Beyoğlu Belediyesi’nde Topbaş’ın danışmanlığını yaptı. Ersöz Topbaş’ın danışmanlığını İBB’de de önceki güne kadar sürdürdü.

    -Mimar Sefer Kocabaş. AK Parti’den iki dönem belediye meclis üyesi seçilen Kocabaş İBB Meclisi’nde uzun süre İmar Komisyonu Başkanlığı yapmıştı.

    -Mali müşavir Ebubekir Taşyürek. AK Parti’den iki dönem İBB Meclis üyeliği yapan Taşyürek, 2016 yılında Topbaş’ın danışmanı olarak atanmıştı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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