457 gün sonra Doğan Medya’yı işgali anlattı

DARBE girişimi sırasında Doğan Medya Center’in darbeciler tarafından işgal edilmesi ve Vedat Bağcerci’nin şehit edilmesiyle ilgili davaya bakan İstanbul 27 Ağır Ceza Mahkemesi, son duruşmada olay yerinde keşif yapılmasını kararlaştırmıştı. Vedat Bağcerci’yi şehit ettiği iddia edilen eski yüzbaşı Süleyman Ahmet Kaya dün sabah Silivri Cezaevi’nden askerler eşliğinde Hürriyet gazetesine getirildi.

Mahkeme heyeti ilk olarak, 15 Temmuz gecesi darbecilere müdahale etmek için Hürriyet’e gelen iki vatandaşı tanık olarak dinledi. Daha sonra üzerine çelik yelek giydirilip cezaevi aracından indirilen Süleyman Ahmet Kaya, o geceyi mahkeme heyetine anlattı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, sanık yüzbaşıdan o gece nerede durduklarını ve nasıl hareket ettiklerini tek tek anlatmalarını istedi. Hürriyet’e ön kapıdan girdiklerini anlatan sanık yüzbaşı, daha sonra kendisinin vurulduğunu ve sabaha karşı polise teslim olduklarını anlattı. Mahkeme heyetinin talebiyle, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polisler Vedat Bağcerci’nin şehit olduğu yerde dedektörle mermi çekirdeği aradı.