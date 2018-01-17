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400 bin dolarlık bitcoin çalındı!

Hürriyet Haber
17.01.2018 - 08:18 | Son Güncelleme:

Hackerlar Stellar Lumen isimli kriptopara cüzdanını hackledi. Siber korsanlar kriptoparalarını burada saklayan kullanıcıların 400 bin dolarını çaldılar.

Kriptoparalar giderek popüler bir hale geliyor. Bitcoin ile birlikte yükselişe geçen kriptopara ekonomisi giderek artmaya devam ediyor. Siber korsanlarda yönlerini bu tarafa çevirmiş durumdalar. Hackerlar Steallar Lumen isimli kullanıcıların kriptoparalarını saklamasını sağlayan cüzdan platformuna saldırdılar.

Server'larına yapılan saldırıları yayınladığı duyurular ile durdurmaya çalışan platforma başarılı olmadı ve hackerlar 400 bin dolar çaldılar. Yapılan ilk açıklamalara göre hackerlar bu paraları farklı platformlara aktararak başka bir birime çevirdi. Siber korsanların parayı başka platforma aktarıp ve başka bir kriptopara birimine çevirmesinden dolayı izleri sürülemedi. 

Etiketler: Hackerlar kripto para çaldı
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