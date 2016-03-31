"4.5G'ye dikkat edin, cebiniz yanmasın!"

Bakan Yıldırım, 4.5G ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
"2023’e geldiğimizde 4,5G nüfus olarak yüzde 95’i kapsayacak hale gelecek. Vatandaşlarımızın şunu bilmesinde fayda var, bugünden yarına her tarafta 4,5G çekecek diye düşünmesinler. Çekim gücü hızı peyderpey artmış olacak. Bunun asıl faydası ekonomiye kalkınmaya olacak. Zamanında elde edilemeyen erişilemeyen bilgi sizin birçok fırsatı kaçırmanıza sebep olabilir. O bakımdan 4,5G hız artışı yanında ekonominin daha fazla büyümesi kalkınma hedeflerinin daha kısa zamanda gerçekleştirilmesi bakımından da önemli bir adımdır."
4.5G ile birlikte 5G'ye bir adım daha atılacağını dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
4.5G teknolojisi ile 5G'ye bir adım daha atmış olacağız. 3G'ye göre 4.5G 10 kat daha fazla hız sunuyor. 4.5G hız artışı yanında ekonominin daha fazla büyümesini, kalkınma hedeflerinin daha kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlaması bakımından önemli bir adım. Bu 4.5G ile ilgili süreç geçtiğimiz yıl içinde hızlandı ve 26 Ağustos'ta ihalesi gerçekleştirildi. 4.5G'nin gerçekleştirilmesi için BTK çok titiz bir çalışma yaptı. Mevcut iletişim sektörünü değerlendirerek nasıl bir model ortaya koyarsak en adil rekabetçi ortamı yaratırız diye düşündü. Güzel bir yarışmayla da süreç tamamlandı."
4.5G için gençleri de uyarmayı ihmal etmeyen Yıldırım, internete hızlı bağlanayım derken faturaların kabarabileceğine dikkat çekti ve tedbirli olunmasını önerdi.