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    370 bin boş kontenjan

    Önder ÖNDEŞ - EK YERLEŞTİRME DOSYASI
    31.08.2017 - 21:47 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 21:50

    Üniversitelere ek yerleştirme tercihleri 5 Eylül’de sona eriyor. ÖSYM’nin 2017 Ek Yerleştirme Kılavuzu’na göre lisans programlarında en fazla boş kontenjan 8 bin 691 ile işletmede ortaya çıkarken; mühendislik, mimarlık ve öğretmenliklerde de yer var. Ön lisansta bulunan bilgisayar programcılığında ise yaklaşık 17 bin kontenjan dolmadı. Açıköğretim dahil toplam boş kontenjan sayısı ise 370 bin civarında.

    Üniversitelerde kayıt dönemi sonrasında boş kalan yaklaşık 373 bin kontenjan için ek yerleştirme tercihleri 5 Eylül’e kadar sürüyor. Hürriyet, Eğitim Uzmanı Salim Ünsal’ın desteğiyle ek yerleştirme döneminde boş kontenjanlarla ilgili verileri derledi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu’na göre en fazla boş kontenjan devlet, vakıf ve KKTC üniversiteleri toplamında 8 bin 691 ile işletmede. Bunu 5 bin 435 ile iktisat ve 2 bin 356 ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği takip etti. Turizm işletmeciliğinde 1931 ve fen bilgisi öğretmenliğinde ise 1454 boş kontenjan oluştu. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) geçen yıllarda başarı sırası barajı getirdiği mühendislik, mimarlık ve öğretmenliklerde de dikkat çekici boşluklar oluştu.

    MÜHENDİSLİKTE BÜYÜK AÇIK

    2017-ÖSYS yerleştirmelerinden sonra e büyük kontenjan açığının bazıları mühendislik programlarında oluştu. YÖK 2015’te ziraat, su ürünleri ve orman dışındaki mühendislik bölümlerine 240 bin başarı sıralaması getirdi. Bunun etkisiyle birçok vakıf, devlet ve KKTC üniversitesinde mühendislik programları ek yerleştirme dönemine boş kaldı. En fazla boş kontenjan 1.057 ile elektrik elektronik mühendisliğinde görülürken, bunu ikinci sırada 990 ile makine mühendisliği ve üçüncü sırada 904 ile inşaat mühendisliği takip etti. Gözde programlar arasında yer alan bilgisayar mühendisliğinde 809 boş kontenjan bulunurken, gıdada bu sayı 680 ve çevre mühendisliğinde ise 423 oldu.

    ÖĞRETMENLİK DOLMADI

    YÖK’ün 2016’da öğretmenlikler için getirdiği 240 bin başarı sırası barajı boş kalan kontenjanlara da yansıdı. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliğinde 2 bin 356, fen bilgisinde 1.454, Türkçe öğretmenliğinde ise 584 aday için yer kaldı. Okul öncesinde 545 ve İngilizce öğretmenliğinde ise 356 boş kontenjan oluştu.
    2016’da mimarlık için uygulamaya konulan 200 bin başarı sırası barajının ardından 1035 kontenjan boş kaldı. Mimarlık bu yıl en fazla boş kontenjana sahip 9’uncu bölüm olurken, iç mimarlık 1.432 ile 6’ncı sırada yer aldı.

    HUKUK OKUMA İMKÂNI SÜRÜYOR

    Gözde programlar arasında yer alan hukukta ise ek yerleştirme dönemi için 241 boş kontenjan oluştu. Bu sayı psikolojide 489; fizyoterapi ve rehabilitasyonda ise 329 oldu.

    SİYASET BİLİMLERİNDE DE YER VAR

    Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler programlarında da önemli sayıda boşluk var. Uluslararası ilişkiler 663; siyaset bilimi ve kamu yönetiminde 570; siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerde ise 471 boş kontenjan bulunuyor.

    HEM DEVLET HEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ŞANSI

    ÖSYM’nin 2017 Ek Yerleştirme Kılavuzu’ndan elde edilen verilere göre devlet, vakıf ve KKTC üniversitelerinde açıköğretim, ön lisans ile lisans programları toplamında 373 bin kontenjan boş kaldı. Bunun 67 bini lisans, 206 bini ön lisans ve yaklaşık 97 bini ise açıköğretim programlarından oluşuyor.

    370 bin boş kontenjan

    Etiketler: gazetehaberleri , ek yerleştirme , LYS
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