33 yıldır kayıp olan oğlu Almanya’da mı

Zilfi- Hacı Osman Çakır çiftinin 4 çocuğundan biri olan Kemal, 1984 yılında arkadaşları ile Sivas’ın Hafik ilçesine ördek avına gitti. Av sonrası buluşma yerine dönmeyen Çakır’ın arkadaşları eve gittiğini düşünerek Sivas’a döndü. Daha sonra kaybolduğu anlaşılan Çakır için av bölgesinde arama çalışması yapıldı. Ancak bir sonuç alınamadı. Çakır’ın Kızılırmak’a düşme ihtimali de değerlendirilerek dalgıç ekipleri arama yaptı. 4 gün süren çalışmalara rağmen Kemal Çakır’ın izine rastlanmadı. Sonraki yıllarda oğullarının İzmir, Balıkesir, Bursa ve İstanbul’da görüldüğü yönünde aileye ihbarlar geldi. En son ise Almanya Manheim’da yaşadığı iddia edildi. Çakır için bu yıl şubat ayında gaiplik kararı çıkarıldı. Yıllarca oğlunu arayan ve aldığı her ihbarı değerlendirerek kent kent dolaşan Hacı Osman Çakır, 2015 yılında yaşamını yitirdi. Baba Çakır, ailesine, oğlunu aramaya devam etmeleri vasiyetinde bulundu.

’SABAHA KADAR BEKLİYORUM, KEMAL’İM GELSİN’

Eşinin ölümüyle acısı katlanan Zilfi Çakır, 33 yıldır kayıp oğlunun fotoğrafına bakarak pencere önünde bekliyor. Anne Çakır, her kapı çaldığında, ’Kemal’im geldi’ diyerek heyecanlanıyor. Oğlunun yaşadığına emin olduğunu söyleyen Zilfi Çakır, ölmeden son kez evladını görmenin hayalini kuruyor. Oğluna seslenen Çakır, “Neredeysen gel Kemal’im. Gece-gündüz belki Kemal’im gelir diye uykum gelmiyor, uyuyamıyorum. Uyku uyumayıp sabaha kadar Allah’a yalvarıyorum. Yavrum ne olur çık gel. Artık benim vaktim yok yavrum. Çık gel” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

’ANNEM YILLARDIR YOLUNU BEKLİYOR’

Kemal Çakır’ın kardeşi Aysel Yorulmaz da annesinin ölmeden son isteğinin onu görmek olduğunu belirterek şöyle dedi: “Ağabeyim kaybolduktan sonra kendisine dair birçok haber aldık. Babam vefat edene kadar ağabeyimi çok aradı. Hayatta olduğunu düşünüyoruz. Ama biz kendisine ulaşamıyoruz. En son Almanya’dan haberler geldi ama kendisine bir türlü ulaşma imkanımız olmadı. Neden ve nasıl gittiğini bilmiyoruz. Sadece kendinden bir haber bekliyoruz. Babam ’Kemal’im’ diye diye vefat etti. Eğer birazcık vicdanı varsa, bir yerlerden izliyorsa ona ihtiyacımız var. Allah rızası için, annem için ne olur bir yerlerden bir haber, bir resim gönder. Almanya’dan bir kadın bize ulaşmıştı. Kadın bize ’Ben Kemal’le sığınma evinde tanıştım. Evliyiz ve çocuğumuz var. Gelin size ulaştırayım oğlunuzu, görüşelim’ dedi. Kardeşim Almanya’ya gitti ama sonuç alamadı. Kadın telefonlarını kapattı. Bir daha o kadına ulaşamadık.”