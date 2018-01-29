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    311 kişiye Afrin gözaltısı

    ANKARA
    29.01.2018 - 23:07 | Son Güncelleme:

    İçişleri Bakanlığı, son bir haftada, TSK ve ÖSO’nun Afrin’de teröristlere karşı yürüttüğü harekâta yönelik sosyal medyada terör propagandası yapan 311 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

    Bakanlık terör, insan kaçakçılğı, asayiş ve uyuşturucu madde olaylarına yönelik operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi: “Jandarma Özel Harekât, Polis Özel Harekât, Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca 819 operasyon yapılmış, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1166 kişi, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 139 kişi, düzensiz göçle mücadele kapsamında da 72 kişi olmak üzere toplam 4 bin 377 kişi gözaltına alınmıştır. Ayrıca Afrin operasyonuna yönelik, sosyal medyadan terör propagandası yapan 311 şahıs gözaltına alınmıştır.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , ÖSO , son dakika
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