311 kişiye Afrin gözaltısı

Bakanlık terör, insan kaçakçılğı, asayiş ve uyuşturucu madde olaylarına yönelik operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi: “Jandarma Özel Harekât, Polis Özel Harekât, Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca 819 operasyon yapılmış, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1166 kişi, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 139 kişi, düzensiz göçle mücadele kapsamında da 72 kişi olmak üzere toplam 4 bin 377 kişi gözaltına alınmıştır. Ayrıca Afrin operasyonuna yönelik, sosyal medyadan terör propagandası yapan 311 şahıs gözaltına alınmıştır.”