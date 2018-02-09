30 milyonluk boşanma davasında ikinci perde! 'İstinye Park'taki evi boşalt'

İSTANBUL Aile Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde Müge Gazioğlu’nun Mehmet Gazioğlu ile tapuda kayınvalidesi Zeynep Gazioğlu’na ait İstinye Park’taki lüks rezidansta müşterek ikiz çocuklarıyla birlikte yaşadığı belirtildi. İddiaya göre davalı Mehmet Gazioğlu, 10 yıllık eşi Müge Gazioğlu’na İstanbul 1. Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. Karşı dava açan Müge Gazioğlu da eşinden boşanmak için 30 milyon lira tazminat istedi. Karşılıklı açılan boşanma davaları üzerine bu defa devreye Müge Gazioğlu’nun kayınvalidesi Zeynep Gazioğlu girdi ve oğlu ile gelininin oturduğu İstinye Park’taki dairenin derhal boşaltılmasını istedi.









Oğlu ve gelininin 7 yıldır bu dairede para vermeden oturduklarını öne süren Zeynep Gazioğlu, “Artık davalıların bu dairede oturmasını istemiyorum. Noterden daireyi boşaltmalarını istedim. Ancak bir sonuç alamadım. Daire bana teslim edilmedi” dedi. Açılan boşanma davasıyla evden çıkarılmak istediğini belirten Müge Gazioğlu da bir dava daha açtı. İstinye Park Flamingo Blok’taki apart konut olarak geçen dairenin aile konutu olduğunu anlatan Müge Gazioğlu, “Davalı Mehmet Gazioğlu açmış olduğu boşanma davasında bana psikolojik baskı kurmak için haksız girişimlerde bulunmaktadır. Zira aile konutu vasfı taşıyan bu konutun tasarrufu tamamen davalı Mehmet Gazioğlu’na ait olmasına rağmen tapuda annesi Zeynep Gazioğlu adına kayıtlıdır. Davalı Mehmet Gazioğlu da 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde daireye el atmanın önlenmesine ilişkin dava açmıştır. Ne davalı Mehmet Gazioğlu’nun ne de ailesinin bu taşınmazdan gelecek maddi kazanca ihtiyacı bulunmamaktadır. Davalının tek yapmak istediği benim üzerimde psikolojik baskı kurmaktır” dedi. Gazioğlu’nun avukatı, taşınmaza dava sonuçlanıncaya kadar aile konutu şerhi konulmasını istedi.



'OTURMAYA HAKKI YOK'



Müge Gazioğlu’nun davasına cevap veren Mehmet Gazioğlu da söz konusu dairenin annesi Zeynep Gazioğlu’na ait olduğunu belirtti. Davalı Mehmet Gazioğlu’nun avukatı cevap dilekçesinde, “Davacının ve davalı müvekkilimin bu konutta oturması, mülkiyet sahibi Zeynep Gazioğlu’nun muvafakatine bağlıdır. Davacının bu konutta oturmaya yönelik bir hakkı yoktur. Taşınmazın elektrik, su, doğalgaz giderleri ve site aidatı da Zeynep Gazioğlu tarafından ödenmektedir. Davanın reddine karar verilsin” dedi.

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