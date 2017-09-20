3 yıl sonra keşif

Kazanın yaşandığı alana gelen mahkeme hâkimi, bilirkişi eşliğinde inceleme yaparak, mağdur Recep Özsoy’u dinledi. Kaza yeri keşfi ‘Kabataş Martı Projesi’ çalışmaları nedeniyle iki defa ertelenmişti.



Özsoy, olay yerinde verdiği ifadede “Otobüs, önüne bir taksiyi almış, üzerimize doğru geliyordu. Otobüsle taksi arasında sıkıştım. Bacağımdan ağır yaralandım. Hayatım mahvoldu. Bacağım kopma noktasına geldi. Yaklaşık iki yıl yatakta kaldım. Kazada otobüs şoförünün ihmali var, şikâyetçiyim” dedi.



Otobüs ile vapur iskelesine girerek 10 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen şoför Eyüp Er hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.