3 takım, 3 sonuç

TARİHİNDE ilk kez Şampiyonlar Ligi oynayan RB Leipzig, sahasında Fransa temsilcisi Monaco’yu ağırladı. Beşitaş ile aynı grupta bulunan RB Leipzig, Devler Ligi’ndeki ilk golü ile ilk puanını aldı. RB Leipzig’in tarihi golünü 32. dakikada Forsberg kaydetti. Ancak sevinç fazla sürmedi. Monaco 34. dakikada beraberlik golünü buldu: 1-1. Maç 1-1 berabere sonuçlanınca iki takım da birer puan aldı.

BİR GÖLÜ SAYILMADI

Nuri Şahin ve Ömer Toprak’ın forma giydiği Dortmund ise deplasmanda İngiliz ekibi Tottenham ile oynadı. Hakemin Dortmund’un nizami bir golünü ofsayt gerekçesiyle iptal ettiği maçı evsahibi takım 3-1 kazandı.

Alman ekipleri tek galibiyeti Bayern Münih ile elde etti. Bayern Münih sahasında Anderlecht’i 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.