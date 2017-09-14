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    Hürriyet >Dünya>3 takım, 3 sonuç

    3 takım, 3 sonuç

    BERLİN
    14.09.2017 - 13:22 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 13:22

    Şampiyonlar Ligi’nde 3 takımla mücadele eden Alman ekipleri ilk maçlarında Bayern Münih ile galibiyeti, RB Leipzig ile beraberliği, Dortmund ile de mağlubiyeti tattı.

    TARİHİNDE ilk kez Şampiyonlar Ligi oynayan RB Leipzig, sahasında Fransa temsilcisi Monaco’yu ağırladı. Beşitaş ile aynı grupta bulunan RB Leipzig, Devler Ligi’ndeki ilk golü ile ilk puanını aldı. RB Leipzig’in tarihi golünü 32. dakikada Forsberg kaydetti. Ancak sevinç fazla sürmedi. Monaco 34. dakikada beraberlik golünü buldu: 1-1. Maç 1-1 berabere sonuçlanınca iki takım da birer puan aldı.

    3 takım, 3 sonuç

    BİR GÖLÜ SAYILMADI
    Nuri Şahin ve Ömer Toprak’ın forma giydiği Dortmund ise deplasmanda İngiliz ekibi Tottenham ile oynadı. Hakemin Dortmund’un nizami bir golünü ofsayt gerekçesiyle iptal ettiği maçı evsahibi takım 3-1 kazandı.

    3 takım, 3 sonuç

    Alman ekipleri tek galibiyeti Bayern Münih ile elde etti. Bayern Münih sahasında Anderlecht’i 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

    Etiketler: RB Leipzig , DORTMUND , Bayern Münih
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