3 stada temel

Başbakan Yıldırım ve Kocaoğlu protokoldeki yerlerini alarak el sıkıştı. 9 Eylül İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıldönümü törenleri İzmir Valiliği önünde tarihi binaya bayrak çekiş ve süvari birliklerinin gösterisiyle başladı. Tören sırasında kısa süreli gerginlik yaşandı. İki grup arasında sloganlı gerginlik meydana geldi. Bir grup “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Türkiye laiktir, laik kalacak” sloganları atarken, diğer grup ise ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diye slogan attı, tekbir getirdi. Çevik kuvvet ekiplerinin iki grup arasında set çekmesi ve milletvekillerinin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.







ALSANCAK, GÖZTEPE, KARŞIYAKA

Törenin ardından Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’deki programı için Konak Meydanı’ndan ayrıldı. İzmir protokolü ise 9 Eylül kutlamalarına devamı için Cumhuriyet Meydanı’na geçti. Başbakan Yıldırım Buca’da Yasin Börü Gençlik Merkezi’nin açılışını yapıp; Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temelini attı. Yasin Börü Gençlik Merkezi’nin önünde konuşma yapan Başbakan Yıldırım, İzmir milletvekili seçildiği zaman 35 proje sözü verdiklerini hatırlatarak, “Bu projelerin 8 tanesi bitti. 14’ü devam ediyor. İzmir, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin sembol şehridir. Genç yaşta alçak bölücüler tarafından katledilen Yasin Börü’nün ismi Buca’da yaşayacak. İzmir’de futbola gönül verenler için önemli tarihi bir gün, yıllar boyunca Türk futboluna hizmet edecek. Az sonra ilk kazmasını vurularak, İzmir takımları bu statlarda hepimize gurur veren o anlı şanlı geçmiş yıllarını tekrar yaşatacak. Alsancak Stadı 14 bin, Göztepe 20 bin, Karşıyaka 15 bin seyirci kapasitesi olacak” diye konuştu.



İZMİR'İN ZAFER YÜRÜYÜŞÜ

İZMİR’in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül törenleri öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği ‘Zafer Yürüyüşü’ düzenlendi. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ilçe belediye başkanları başta olmak üzere binlerce İzmirli, saat 09.00’da Basmane’de buluştu. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı 350 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin olduğu posterle yürüyüş yapıldı. Törenler Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi kutlama programı ile devam etti.