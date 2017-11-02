3 servis aracı çarpıştı: 15 yaralı

Merkez Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde de meydana gelen trafik kazasında sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu işçileri taşıyan 3 servis aracı çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 15 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.