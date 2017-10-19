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    3 kafadarÄ±n intihar ÅŸovu AVM'yi savaÅŸ alanÄ±na Ã§evirdi

    Ä°HA
    19.10.2017 - 00:35 | Son GÃ¼ncelleme:

    KarabÃ¼kâ€™te bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin 4. katÄ±na Ã§Ä±karak intihar giriÅŸiminde bulunan 3 gence vatandaÅŸ tepki gÃ¶sterince ortalÄ±k bir anda savaÅŸ alanÄ±na dÃ¶ndÃ¼.Â

    Edinilen bilgiye gÃ¶re KarabÃ¼k merkeze baÄŸlÄ± CumayanÄ± kÃ¶yÃ¼ nÃ¼fusuna kayÄ±tlÄ± olan Cem Ã‡amoÄŸlu (17), Nuri KÄ±lÄ±Ã§ (22) ve Recep Ã‡akÄ±r (17) ÅŸehir merkezinde yer alan bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin 4. katÄ±nda yer alan kafeteryalar bÃ¶lÃ¼mde kendilerini aÅŸaÄŸÄ±ya sarkÄ±tarak intihar giriÅŸiminde bulundu.

    AÅžAÄžIYA SANDALYA FIRLATTILAR

    Bu sÄ±rada yoldan geÃ§en ve cadde Ã¼zerinde bulunanlar duruma tepki gÃ¶stermeye baÅŸlayÄ±nca, 3 kafadar bu kez intiharÄ± bÄ±rakÄ±p vatandaÅŸlarÄ±n Ã¼zerine masa ve sandalyeleri fÄ±rlatmaya baÅŸladÄ±.

    3 kafadarÄ±n intihar ÅŸovu AVMyi savaÅŸ alanÄ±na Ã§evirdi

    POLÄ°SLER SEVK EDÄ°LDÄ°

    GerginliÄŸin artÄ±ÄŸÄ± olay sonrasÄ± bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da polis ekipleri sevk edildi. Adeta Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶nen genÃ§lere bu kez vatandaÅŸlar taÅŸ atmaya baÅŸladÄ±. Polis ekipleri cadde Ã¼zerindeki vatandaÅŸlarÄ± bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±nca vatandaÅŸlar bu kez alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezine Ã§Ä±karak 3 gence saldÄ±rmaya baÅŸladÄ±.

    POLÄ°S KURTARDI

    Tekme ve yumruklar ile masa ve sandalyelerin havada uÃ§tuÄŸu olayda 3 genci polis vatandaÅŸÄ±n elinden zor aldÄ±.

    YÃ¼zÃ¼ gÃ¶zÃ¼ kanlar iÃ§inde kalan 3 kafadar polisin yoÄŸun gÃ¼venliÄŸi altÄ±nda alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinden Ã§Ä±karÄ±larak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Burada tedavileri yapÄ±lan 3 kiÅŸi daha sonra polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

    Polis olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±rken, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde maddi hasar meydana geldi.

    Etiketler: avm
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