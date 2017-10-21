3 bileziği, 3 yıl sonra geri aldı

BERLİN’deki Tegel Havaalanı'nda görevli gümrük memurları, Türk vatandaşı B.Ö.'nün kolundaki bilezikleri fark etti. B.Ö.’yü sorguya alan görevliler, bilezikleri tartıp her birinin değerinin 650 euro olduğunu tespit etti. Bilezikleri Almanya veya AB üye ülkelerinin birinden satın aldığını ispatlayamayan yolcunun, değeri bin 950 euroyu bulan üç burma bileziğine el konuldu. Ayrıca gümrük mevzuatına muhalefetten de 452 euro 60 cent de para cezası kesildi. El konulan bilezikleri ise B.Ö. üç yıl süren hukuk mücadelesinin sonunda geri alabildi. Uzun süre gümrük yetkilileriyle yazışan yolcu, yetkililerin geri adım atmaması üzerine dava açtı. Davayı da kazandı. Yolcunun avukatı Ogün Parlayan, “Gümrük memurları 25 yıl önce eşinin evlilik yıl dönümünde hediye ettiği bilezikler için fatura talep ediyor. Yolcu tabi ki faturaları ibra edemiyor. Üç yıl süren hukuk mücadelesi sonunda bileziklerin Berlin'den satın alındığını ve Türkiye'ye tatile giderken de yanında götürüldüğünü ispatlayınca müvekkilim burmalı bileziklerini geri alabildi. Kesilen cezayı da ödemek zorunda kalmadı” dedi.

430 EUROYU AŞAN BEYANA TABİ

Almanya’da bu konuda uygulanan yasayı hatırlatan avukat Parlayan, şöyle dedi:

“Alman Gümrük Mevzuatı değeri 430 euroyu aşan mücevherat ve takıların beyanı zorunlu kılıyor. Ülkeden çıkışta ve girişte beyan zorunlu. Aksi taktirde mücevheratların ve takıların nereden alındığının ispatı gerekli. Ancak yolcular üzerinde taşıdıkları değerli mücevheratların ve takıların AB üyesi ülkelerden birinden aldıklarını ispatlayabiliyorsa beyan etmek zorunda değiller. Yasakoyucu 15 yaşın altındaki çocuklar için ise beyan sınırını 175 euro olarak belirlemiş.”

Avukat Parlayan, Türkiye dahil AB üyesi olmayan ülkelerden değeri 430 euroyu aşan mücevherat ve takıları satan alan yolcular bunları beyan etmedikleri taktirde kaçakçı muamelesi görebilecekleri uyarısında da bulundu.