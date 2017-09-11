3 ayda 20 şube açacak

SON yıllarda inşaat sektöründeki gelişmeler gayrimenkul danışmanlığı alanında da profesyonel ekiplerin kurulmasını sağladı. Bugün Türkiye’de 10’a yakın yerli ve yabancı marka bu alanda kurumsal hizmetler sunuyor. Bu alanda Türkiye’de 260 şubeye ulaşan Re/Max ise yıl sonuna kadar 20 yeni şube daha açmayı planlıyor. Bugün markaya yapılacak yatırımın 150 bin liradan başladığını anlatan Re/Max Türkiye Bölge Direktörü Murat Goldştayn, “Yapılan bu yatırım kendini 1 yılda geri döndürebiliyor. Yıl sonuna kadar 280 şubeye ulaşmayı planlıyoruz. 3 bin 330 gayrimenkul danışmanımız mevcut. Bu sayıyı 5 yılda 10 bine çıkarmayı planlıyoruz” diyor. Murat Goldştayn, bu alana yatırım yapmak isteyen girişimcilere şu bilgileri veriyor:



SEKTÖR NASIL BÜYÜDÜ?

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2016 yılında ülkemizde 2.5 milyona yakın tapu satış işlemi gerçekleşti. Bu rakam konut, arsa, arazi ve ticari mülkleri kapsıyor. Ayrıca TÜİK’in yayınladığı konut satış istatistiklerine göre, Türkiye’de geçtiğimiz yıl 1.3 milyon adet konut satışı gerçekleşti.

- Şu an sektörde markalı olarak gayrimenkul danışmanlığı yapan şirket sayısı 10’un üzerinde.

- Yapılan bir değerleme çalışmasına göre, tüm dünyadaki gayrimenkullerin değeri 217 trilyon dolar olarak belirtiliyor. Bir başka çalışmaya göre, geçtiğimiz yıl dünya genelinde 1.3 trilyon dolarlık gayrimenkul yatırımı yapıldı.

- Re/Max’ın dünyada 120 binden fazla gayrimenkul danışmanı mevcut.

- 1997 yılında Re/Max Türkiye’de faaliyet göstermeye başladı. Sektör de aynı dönemde büyümeye ve gelişmeye başladı.



NE KADAR YATIRIM GEREKLİ?

- Franchise giriş bedelimiz ortalama olarak, büyük şehirlerde 32 bin dolar, küçük şehirlerde ise 16 bin dolar seviyelerinde. Her işlem bedelinden yüzde 6 royalty bedelimiz ve yüzde 3 de reklam katkı payı mevcut.

- Bugün markaya yatırım yapmak isteyen bir girişimci 150 bin TL ile 300 bin TL arasında değişen bir yatırım bütçesine sahip olmalı.

- Bizim işimizin stok ürün maliyeti yok. Stok kayboldu, ürün kayboldu ya da kur riski gibi riskler mevcut değil.

- Üstelik franchise alarak işe başlayan bir girişimci, Re/Max dünyasında var olan hazır 20 bin adet sözleşmelik portföye de sahip oluyor ve satış-kiralamasını yapabiliyor. Ek olarak, bayilik alan kişiler sadece Türkiye’de değil global olarak iş yapabiliyor. Dünyanın birçok noktasında gayrimenkul kiralama-satma işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

- İşe başlayan bir kişi, ilk iş gününde bile kendi yetenekleri doğrultusunda gayrimenkul satabilir ya da kiralayabilir.

- Bir mağazanın aylık gideri yaklaşık 8 bin TL ile 22 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

- Maaşlı çalışan kişi sayısının ilk etapta sadece 1 olması da çok önemli bir nokta. Aylık gider ve sabit gider gibi gider kalemleri birçok sektör ve işe göre çok düşük.



İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ

BU alana yatırım yapacak girişimcilerde aradıkları özellikleri sıralayan Re/Max Türkiye Bölge Direktörü Murat Goldştayn, şöyle konuşuyor: “Her şeyden önce girişimci bir ruha sahip olmalarını istiyoruz. Ek olarak, iletişimi güçlü, vizyon sahibi, yenilikçi, dinamik ve gayrimenkul danışmanlığını profesyonel bir meslek dalı olarak gören adayları tercih ediyoruz. Hizmet sektörünün profesyonellere çok ihtiyacı var. Hizmet kalitesini ne kadar yukarı seviyelere taşıyabilirsek o kadar fayda ve kazanç sağlarız. Bunun için de girişimcilerimiz de aradığımız kriterlere özen gösteriyoruz.”